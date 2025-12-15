黎智英案｜消防處 : 尊重並支持法庭依法判決 堅定保障市民生命財產安全

消防處就今日高等法院原訟法庭裁定黎智英「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀發布煽動刊物罪」罪成，表示尊重並支持依法作出的判決。

在2019年「黑暴」期間，市民不斷面對被煽動的激進示威者肆意四處堵路、縱火和投擲汽油彈等嚴重威脅，消防處始終恪守職責，全力撲滅火災、救援傷者，亦有屬員自願加入特務警察隊伍協助執行止暴制亂任務，共同守護社區安全。

消防處堅信法治是香港繁榮穩定的基石。該處會堅定不移地支持特區政府依法維護社會秩序，保障市民生命財產安全，並繼續協助堅決維護國家安全與香港的社會安定。

