黎智英案｜入境處 : 對裁決表歡迎 會堅守國家南大門 積極排除任何國安風險

高等法院原訟法庭今日裁定黎智英及《蘋果日報》相關三間公司「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等三項控罪罪成，入境處對裁決表示歡迎。

入境處於社交平台發文，指經歷156日的公開聆訊，今次裁決彰顯了法律的正義，維護了香港的核心價值，實證任何企圖危害國家安全的人都須為他們的違法行為承擔法律後果。

目前國家安全風險形勢仍然複雜嚴峻，國家安全隱患仍然存在，香港定必要用好 《香港國安法》、《維護國家安全條例》及其他相關的國家安全法律，填補所有對國家安全帶來威脅的短板漏洞，鞏固並珍惜得來不易的穩定局面。

入境處作為香港特區政府其中一支紀律部隊，堅決維護國家主權、安全和發展利益。入境處將一如既往在出入境事務上按照所有適用法例和現行入境政策嚴密把關，堅守國家的南大門，積極排除任何國家安全風險，保護香港市民的利益和福祉，為香港的繁榮穩定保駕護航，確保『一國兩制』行穩致遠。

