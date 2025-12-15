懲教署今日（15日）就法庭對黎智英案作出的裁決表示，會堅定不移依法做好羈管工作，同時會恪守一視同仁原則，繼續為在囚人士提供安全、人道、合適和健康的羈管環境。

懲教署於社交平台發文，會一如既往以維護國家安全和社會穩定為己任，竭力防範及打擊獄中任何危害國家安全的行為和活動，並會繼續與相關執法部門保持緊密合作，嚴防監獄成為反中亂港的基地。

黎智英案｜懲教署 : 竭力防範獄中任何危害國安行為 嚴防監獄成反中亂港基地

相關新聞：

黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情

黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎

黎智英涉串謀勾結外國勢力案今早裁決 警方法院外嚴密佈防 確保首宗勾結外力案裁決順利進行

黎智英案｜李家超歡迎裁決：黎智英挑撥社會對立、乞求外國制裁損國家根本利益 其行可恥、其心歹毒