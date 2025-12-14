打擊死車︱12.22起實施領牌新制 通知期內須處理棄置車輛 即睇違規罰則及可豁免情況（附實用連結）

運輸署提醒，為從源頭解決車輛棄置問題，將於12月22日起實施新車輛登記及領牌制度。新制下，若車輛連續兩年或以上未領牌，車主須在收到通知後三個月內處理，否則即屬犯罪，最高可判監禁六個月。

兩年未領牌將收通知書 限三個月內處理

運輸署指，新修訂的車輛登記及領牌制度將於12月22日（星期一）起生效，旨在加強規管長期未續牌的車輛。在新制度下，署方會向連續兩年或以上未領牌車輛的登記車主發出通知書，要求車主必須在通知書發出後的三個月內，完成以下其中一項行動：

- 為車輛重新領牌

- 將車輛拆毀，並提交證明文件

- 將車輛永久送離香港，並提交證明文件

當局指出，車主須為其車輛負上法律責任，直至車輛登記被正式取消為止。

最高可判囚半年 拒續車牌駕駛執照

車主若未能在三個月通知期內妥善處理車輛，即屬犯罪。首次定罪最高可被罰款10,000元及監禁三個月；其後每次定罪，最高罰款將增至25,000元及監禁六個月。

法庭亦可頒令，讓運輸署採取進一步行動，包括：

- 拒絕向被定罪車主發出或續發駕駛執照

- 拒絕處理涉事車輛及該車主名下其他車輛的過戶

- 拒絕為涉事車輛及該車主名下其他車輛續牌

維修中或「古董車」可申豁免

運輸署表示，考慮到個別車主的實際情況，設有豁免機制。如車輛有合理原因未領牌，車主可向署方提出申請。一般可獲豁免的車輛包括：

- 正等待零件維修以待檢驗續牌的車輛

- 車齡30年或以上，並作妥善保存的私人收藏車

- 妥善存放於車行作寄賣的車輛

發言人提醒，即使成功申請豁免，車主仍須繼續承擔車輛引起的所有法律責任。市民可透過「牌證易」網上平台，查閱名下車輛的牌照狀況及處理相關事務。

實用連結：

申請豁免的資格、指引、申請表及所需文件

「牌證易」網上平台