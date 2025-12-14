Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

打擊死車︱12.22起實施領牌新制 通知期內須處理棄置車輛 即睇違規罰則及可豁免情況（附實用連結）

社會
更新時間：10:30 2025-12-14 HKT
發佈時間：10:30 2025-12-14 HKT

運輸署提醒，為從源頭解決車輛棄置問題，將於12月22日起實施新車輛登記及領牌制度。新制下，若車輛連續兩年或以上未領牌，車主須在收到通知後三個月內處理，否則即屬犯罪，最高可判監禁六個月。

兩年未領牌將收通知書 限三個月內處理

運輸署指，新修訂的車輛登記及領牌制度將於12月22日（星期一）起生效，旨在加強規管長期未續牌的車輛。在新制度下，署方會向連續兩年或以上未領牌車輛的登記車主發出通知書，要求車主必須在通知書發出後的三個月內，完成以下其中一項行動：

- 為車輛重新領牌
- 將車輛拆毀，並提交證明文件
- 將車輛永久送離香港，並提交證明文件

當局指出，車主須為其車輛負上法律責任，直至車輛登記被正式取消為止。

最高可判囚半年 拒續車牌駕駛執照

車主若未能在三個月通知期內妥善處理車輛，即屬犯罪。首次定罪最高可被罰款10,000元及監禁三個月；其後每次定罪，最高罰款將增至25,000元及監禁六個月。

法庭亦可頒令，讓運輸署採取進一步行動，包括：

- 拒絕向被定罪車主發出或續發駕駛執照
- 拒絕處理涉事車輛及該車主名下其他車輛的過戶
- 拒絕為涉事車輛及該車主名下其他車輛續牌

維修中或「古董車」可申豁免

運輸署表示，考慮到個別車主的實際情況，設有豁免機制。如車輛有合理原因未領牌，車主可向署方提出申請。一般可獲豁免的車輛包括：

- 正等待零件維修以待檢驗續牌的車輛
- 車齡30年或以上，並作妥善保存的私人收藏車
- 妥善存放於車行作寄賣的車輛

發言人提醒，即使成功申請豁免，車主仍須繼續承擔車輛引起的所有法律責任。市民可透過「牌證易」網上平台，查閱名下車輛的牌照狀況及處理相關事務。

實用連結：

申請豁免的資格、指引、申請表及所需文件

「牌證易」網上平台

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
影視圈
12小時前
BNO護照入境香港，雙重國籍人士或不再獲領事協助。 CGTN
BNO護照入境香港 雙重國籍人士或不再獲英領事協助
即時國際
12小時前
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
影視圈
20小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
2025-12-13 10:14 HKT
宏福苑居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」
宏福苑五級火｜居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」
投資理財
5小時前
美斯印度行釀騷亂 8萬球迷無法看見怒毀球場喊「回水」
00:39
美斯印度行釀騷亂 8萬球迷無法看見怒毀球場喊「回水」
即時國際
14小時前
陳偉霆認已與超模何穗結婚！10月無預警宣布誕子 首談秘婚生子：我們在一起很多年
陳偉霆認已與超模何穗結婚！10月無預警宣布誕子 首談秘婚生子：我們在一起很多年
影視圈
15小時前
連鎖快餐店優惠加碼！週末午晚市75折 焗豬扒飯/海南雞飯/鐵板套餐$36.7起
連鎖快餐店優惠加碼！週末午晚市75折 焗豬扒飯/海南雞飯/鐵板套餐$36.7起
飲食
18小時前
連鎖包點店抵食早晨套餐！$19起歎蒸包/燒賣/魚蛋/腸粉/粢飯 兼配飲品任揀
連鎖包點店抵食早晨套餐！$19起歎蒸包/燒賣/魚蛋/腸粉/粢飯 兼配飲品任揀
飲食
21小時前