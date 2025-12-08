張柏芝作供兩度激動落淚 嘆因傳媒報道承受壓力 稱若不出庭便「啞口食黃蓮」

女藝人張柏芝遭前經理人余毓興控告違約案，今續高等法院續審，張柏芝接受盤問期間一再情緒激動。原告方提到張柏芝與新亞洲合約時，張突然哭訴傳媒報道令她感到壓力；隨後原告方追問2014年與余會面時，張柏芝重申因為余自稱患癌「我先留低」。張愈說愈激動，稱「留低係希望保障返自己」、又指官司輸贏對她不重要，但「係娛樂圈活到45年，都仲要面對媒體」，如果不出庭作供便「啞口食黃蓮，食多45年」。

原告余毓興及Aeg Entertainment Group Limited，由大律師鄧力行代表；被告張柏芝，由大律師林嘉仁代表。

就簽約對方身份曾有兩說法是因「對方搞亂我」

原告方今盤問時，提到2011年7月10日，張柏芝在象山拍攝《河東獅吼2》期間，簽署合約，以獲余預支4000萬合約。張柏芝同意自己當時在意能否簽成合約，但她並沒有注意到當時新亞洲娛樂聯盟集團一方是否已簽署，又稱「聽Emily（助手周靜儀）話簽得，我就簽啦」，而她亦抱着聽天由命的態度，「唔得都無辦法，life must go on」，惟她有盡力嘗試解決4000萬資金問題。

張柏芝稱曾因余毓興「仔細老婆嫩」而寬恕對方繼續合作，但已視余和其相關公司是騙子。資料圖片

原告余毓興。葉偉豪攝

余毓興胞弟余毓明。資料圖片

原告方續問到，為了解決4000萬問題，張是否會同意製作一份「做下樣」的文件。張柏芝不同意，稱「唔可能，如果唔係合法嘅嘢，我唔會囉」。

原告方亦提到，張柏芝在2015年4月的法定聲明中，提到2011年7月與余毓興簽署《全球獨家經理人合約》，但張柏芝在2015年7月的另一份法定聲明中則稱當日與余毓興的胞弟余毓明簽約。張柏芝稱其助手告知，才得知當日和余毓明簽約，她同意兩份法定聲明有出入，但稱是「對方搞亂我」。

指由始至終只承認新亞洲為經理人

原告方亦提到張柏芝和余毓興在2012年簽訂了《張柏芝工作室合作協議》，就該合約原告及被告雙方提供了兩個不同版本，其中原告方版本在序言中提到，基於余毓興和張柏芝曾簽署的《全球獨家經理人合約》，而為張柏芝成立工作室。張柏芝稱，她當時由始至終都只承認新亞洲作為經理人，並指「我提出嚟嗰份一定係真實」，而原告方的文件內容則是虛假及改動了內容。

相關新聞：

張柏芝為違約案作供 解釋同意簽約換預支余毓興4000萬元找買樓尾數 「Why not？揾錢咋嘛」

張柏芝遭前經理人余毓興控告違反經理人合約 辯方盤問質疑余「做假文件當食生菜」

張柏芝遭前經理人控告違約 余毓興指張主動稱呼「契爺」並提出由其當經理人

哭訴傳媒令其感到壓力

原告方其後問及張柏芝供稱與新亞洲在2011年7月的合約期間，張哭訴近兩日花時間翻看涉案文件，「我兩日無瞓覺」、「飽受折磨」，又稱對於庭內有傳媒感到壓力，「佢哋求其執到兩句就可以寫故事」、「我無辦法控制到佢哋即時報道內容」，並指原告方問到某些事情是否對她有利，認為「咁樣對我好唔公平」，強調自己在宣誓下作供、所說的均是事實，不存在「利弊」。

原告方亦問到，在2014年以前，張柏芝是否已得知新亞洲清盤一事，此事亦應有傳媒報道。張柏芝不同意，稱自己和助手都不關注娛樂新聞，「我咁多年認知底下，媒體嘅嘢不能屬實」、「可以3日前有人話我死咗，黑白相擺上網，唔通我又信我死咗？」

激動稱若不出庭便「啞口食黃蓮，食多45年」

2014年8月，張柏芝、其助手和律師與余毓興會面，當時余曾私下錄音，錄到張說到因為余患癌及其兒子，「我先留低」。原告問及錄音內容時，張再次情緒激動，稱當時念在兩人過去相處時間及余「仔細老婆嫩」，所以寬恕余「唔想逼到佢咁樣」，又指「（案件）輸贏唔重要」，自己只有在庭上才可以「暢所欲言」，如果不再被傳召出庭便「啞口食黃蓮，食多45年」，又言「留喺呢度最舒服」。

張柏芝續指，當時「留低」與余繼續合作，但在她心中已是不可信任，只是把對方當成工作中介。張柏芝又同意自己自2014年7月後已把余和其相關公司當成騙子，但與對方並沒有「反面」，「人唔會一世都係衰人，每個人都有機會改過」、「我曾經後生都做過錯事，我個仔都做過錯事，唔代表我唔會原諒佢」。

原告入稟狀指，余和張於2011年7月及2012年5月分別簽訂《全球獨家經理人合約》及《張柏芝兩部電影片約合約》，余先後預支共4276萬元片酬予張，要求張需參演共6部電影，惟余指張後來沒有履行電影合約及違反經理人合約。辯方則爭議該《全球獨家經理人合約》屬偽造，張在合約上的簽名也是他人假冒，後來亦是余選擇不再找張出演。

案件編號：HCA1227/2020

法庭記者：王仁昌