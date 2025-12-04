張柏芝遭前經理人余毓興控告違反經理人合約 辯方盤問質疑余「做假文件當食生菜」

女藝人張柏芝遭前經理人余毓興控告違反合約一案，今於高等法院續審。辯方盤問余時，指余與張柏芝會面時，曾說過「我哋係做假文件」，質疑余「做假文件當食生菜」、不覺得造假有問題。余不同意。辯方又引述涉案電影合約，當中提到另一家已清盤的香港註冊公司是張柏芝當時唯一經理人。余則解釋，該公司得到他授權，是張柏芝在香港地區的唯一經理人。案明續審。

余毓興不同意「做假文件當食生菜」

原告余毓興及Aeg Entertainment Group Limited，由大律師嚴斯泰代表；被告張柏芝，由大律師林嘉仁代表。

辯方今續盤問余毓興，提到余在2014年曾與張柏芝、她的助手和律師會面時，余曾私下錄音，當時雙方談及稅務問題，而余曾說到「我哋係呀……我哋係做假文件……Ceci（張柏芝）嗰邊都一樣有問題㗎喎」。

余毓興胞弟余毓明稱，曾受兄長要求代表新亞洲簽署合約。何嘉豪攝

張柏芝與余毓興。

余毓興解釋，當時感到很憤怒，所以用了不真實和不正確的方式表達，事實上並沒有使用虛假文件。庭上一度重播該段錄音，辯方指其語氣並不激動、心平氣和，又指余不誠實，他不覺得造假有問題，「做假文件當食生菜」。余不同意。

余否認放棄找張柏芝出演電影

辯方另展示涉案《張柏芝兩部電影片約合約》，當中提及張柏芝唯一經理人為新亞洲娛樂聯盟集團有限公司。余毓興則稱，新亞洲是他授權的香港公司，是當時張柏芝在香港的唯一經理人。新亞洲是一家香港註冊公司，但於2013年已清盤。

辯方續指，余毓興在證人陳述書中稱後來張柏芝失聯，張沒有完成合約上的兩部電影演出，但其實余可以聯絡上張的助手和律師，張沒有拒絕履行合約，只是余其後放棄找張柏芝出演。余不同意，稱張柏芝和助手和律師都沒有回覆自己。

余弟指藝人簽約其實是向公司借錢

原告方今亦傳召余毓興胞弟余毓明出庭作供，在涉案《張柏芝兩部電影片約合約》上，余毓明曾代表新亞洲簽署合約；合約上寫到「乙方（新亞洲）以該演員（張柏芝）之唯一經理人身份同意提供該演員……」。

辯方盤問下，余毓明同意當時確認合約內容真實才簽署，但他不同意新亞洲是張柏芝的唯一經理人，稱當時余毓興找他代表新亞洲簽名，他並不清楚細節，合約亦非由他起草。他又稱，根據他的認知，該合約屬於內部文件，其實是藝人向公司借錢的情況。

原告入稟狀指，余與張於2011年7月簽訂《全球獨家經理人合約》，余預支4000萬元片酬予張，要求張需參演4部指定電影。2人在2012年5月再簽訂《張柏芝兩部電影片約合約》，余預支276萬元片酬，要求張須額外接拍兩部電影。惟張沒有履行電影合約及違反經理人合約，導致原告蒙受損失，要求張賠償至少1276萬元。

案件編號：HCA1227/2020

法庭記者：王仁昌