宏福苑五級火｜湯家驊促社會勿「陰謀論」看待事件 張炳良：最重要公正徹底查明成因

大埔宏福苑五級火災導致超過百人死亡，政府早前宣布成立獨立委員會，審視八大範疇問題。行政會議成員、資深大律師湯家驊指出，社會不應以陰謀論心態看待事件；香港教育大學公共行政學講座教授張炳良則強調，調查必須獨立、公正，並面向社會徹底查明事故原因。

張炳良今日（7日）在電台節目中表示，無論是依據現行法定的調查方式，抑或根據《調查委員會條例》賦予行政長官的權力展開調查，只要能夠徹底找出真相，且盡快完成，兩者皆是一樣。他相信真相很快會水落石出，並指出例如立法規管圍標、工場禁煙、建築材料及認證等議題，其實已毋庸置疑或爭辯，社會早有共識。

調查質量及委員會成員組成至關重要

曾任運輸及房屋局局長的張炳良提到，任內曾因南丫海難成立「獨立調查委員會」，以及就高鐵工程超支延誤問題設立「獨立專家小組」。他認為，關鍵在於調查須具獨立性、公正透明，並面向公眾徹底找出成因，從而提出根本改革建議。因此，調查質量及委員會成員組成至關重要。政府計劃由法官主持委員會，符合公眾期望；其他委員則需具專業知識與經驗。此外，調查須有充足時間，嚴格而言，不同委員會在時間上並無根本差異，重點在於政府給予多少時間進行調查。

他舉例，2012年10月因南丫島海難成立的法定獨立調查委員會，耗時6個月提交報告；而2018年大埔公路巴士翻側事故採用的非法定調查，則用了9個月完成報告，時間反而更長。因此，不能簡單斷言法定調查必然耗時，或非法定調查一定更快，一切須視事故嚴重性與涉及範圍而定。他重申，不應單純追求速度，徹底查清真相才是核心。

湯家驊：陰謀論心態對社會及政府不公平

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，社會心態對事件至關重要。他認為，慘劇發生至今，特區政府一直以誠懇、盡力的態度援助受影響人士，若以陰謀論眼光看待事件或相關討論，對社會及政府並不公平。對於有人質疑獨立委員會層次較低、可能隱瞞真相，甚至形容為「自己人查自己人」，湯家驊指出，這背後反映一種陰謀論心態。他強調，由法官主導的調查必然獨立公正，若政府監管存在不足，調查結果定會如實反映。

湯家驊補充，此次火災牽涉多項問題，未來可能引發大量訴訟，涉及眾多人士。若設立法定調查委員會，視為司法程序一部分，相關法律問題可能「無日無之」。因此，他理解行政長官決定成立獨立委員會的考量——以較為簡便、彈性的調查方式，或許能更快得出結果。

