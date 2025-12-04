Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜鄧炳強去信《華爾街日報》 不滿社論偏頗詆毀香港救災及調查工作

政情
更新時間：19:18 2025-12-04 HKT
發佈時間：19:18 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑五級火死亡人數達最少159人，徹底調查、追究責任目前已是社會共識，至今拘捕21名工程相關人士。保安局局長鄧炳強去信《華爾街日報》，反駁該報以「香港不歡迎批評火災的人」為題的社論，指該社論以偏頗及毫無根據的方式詆毀香港，令人深感遺憾。他強調，政府目前首要任務是為災民提供全方位援助，強調政府已就火災成立獨立委員會，承諾追究責任。

港府全力支援災民 嚴肅處理破壞重建行為

鄧炳強指出，政府正為火災災民提供經濟援助、住宿安排及心理輔導等全方位支援。他批評《華爾街日報》的社論對此視而不見。

他續指，火災原因仍在調查中，行政長官已宣布成立獨立委員會，由法官擔任主席，全面深入調查火災的原因，旨在追究責任並改革現行的建築工程監管制度，防止悲劇重演。

鄧炳強強調，執法機關將依法處理所有犯罪行為，絕不容忍任何以災亂港的行為。他呼籲市民大眾團結一致，支援受影響人士，任何企圖妨礙善後工作的行為，政府均會嚴肅處理。

