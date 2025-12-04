大埔宏福苑五級火︱3日內拆棚網 業界料其他外牆維修工10日無工開

大埔宏福苑五級大火死亡人數增至159人，發展局局長甯漢豪昨日（3日）宣布，所有正在進行大維修的公營及私營樓宇，須於周六（6日）前拆除外牆所有棚網。業界普遍認為有足夠人手完成拆卸，但連同棚網檢測所需時間，其他外牆維修工人可能約有10天無工開，或受影響生計。

棚架師傅需求增 工資或被推高

香港建造業總工會理事長周思傑今日（4日）在電台節目表示，政府今次的決定順應民意，是很斷然和有勇氣的措施，工會表示贊成。以一棟20層高大廈為例，安排20名工人可在一天內完成拆除。目前業內約有3,000名合資格棚工，相信足以調配人手，對其他工程進度影響不大。

措施要在3天內完成拆棚網，並要求所有棚網物料運抵工地時，須就地取樣並經指定檢測所檢測員確定合格後方可重新上架。周思傑估計，整個過程需時約10天，其間從事外牆維修的其他工種，例如打鑿、鋪設紙皮石、紋砂、批盪等工人，可能面臨停工，影響收入；相反，棚架師傅需求增加，工資或會被推高。

周思傑強調，「工程緊急 ，但安全不能急」，呼籲工人施工時做好安全措施，事前應清理棚網上雜物，保障自身及途人安全。

他提到，以往棚網被視為臨時物料，未受重視，但大埔火災後，社會才意識到其影響之大，甚至出現造假情況，因此實地取樣檢驗確有必要。不過，他認為應訂立清晰規則，包括採樣標準與比例，讓業界能預早規劃及安排。

周思傑表示，難以評估有多少地盤的棚網不符標準，相信大多數地盤監管嚴格，不合規情況應不多；但相比下，大廈大維修工程管理或較寬鬆。火災後，已見大量外牆棚網被即時拆除，究竟是管理公司擔心棚網有問題，還是「自行心虛」，則交由市民自行評估。

伍新華建議優化檢測制度

香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華在同一節目認為，為釋除公眾疑慮，政府的做法合適，並相信有足夠棚網工人供調配。至於成本問題，他指自己並非專家，但據早前報道，宏福苑2,300卷棚網可覆蓋8棟樓，若採用阻燃物料，費用約20多萬元，平均每棟樓數萬元，連同拆除及重裝等人工支出，相信比起讓公眾安心的重要性，各方都應承擔相關費用。若發現棚網違規，承建商責無旁貸，實際責任須視乎合約內容。

伍新華又建議，檢測制度可進一步優化，例如要求廠家為每個批次物料提供認證，以確保來源可靠，減低檢測負擔與時間。

