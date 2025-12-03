宏福苑五級火｜政府宣布寛免受影響業主及居民稅款 代繳地租免交差餉、水費及排污費

因應大埔宏福苑這場大火，行政長官已指示所有政府部門體恤宏福苑居民的情況，彈性處理相關政府收費及帳單，為居民提供最大支持。政府發言人今日（3日）表示，為了在減輕大埔宏福苑居民和在意外中死亡人士的家屬的經濟負擔，政府將寬免受影響業主及居民2024／25課稅年度的應繳稅款餘額，以及2025／26課稅年度的應繳稅款，換言之他們無需繳交就2024／25課稅年度發出的稅單。政府亦將為受影響業主及居民代繳地租，以及寬免因火災而不能使用住宅的差餉。

政府豁免宏福苑居民今年7月至11月水費及排污費

此外，政府會豁免大埔宏福苑居民於今年7月至11月的水費及排污費。至於電費及電訊服務費用，政府感謝相關機構已為大埔宏福苑的居民提供不同支援服務，例如：中華電力有限公司已豁免受影響客戶11月的電費，並向有關客戶盡快安排退還電力賬戶按金；而不同電訊商亦為受影響的客戶提供豁免服務費用、免費借用手機及免費電話儲值卡等支援。此外，中石化（香港）石油氣有限公司已豁免受影響客戶11月的氣費。

按照這原則，入境事務處已豁免居民補領證件的手續費；醫院管理局轄下公立醫院的傷者，其整個治療和復康過程所需的醫療服務（包括藥物及醫療器械）均會獲全額費用豁免；食物環境衞生署會寬免提供骨灰安置及相關服務費用。

攝影：盧江球