宏福苑五級火｜甯漢豪：所有大維修樓宇棚網須即時下架 周六或之前完成

大埔宏福苑五級大火，釀成逾百人死亡慘劇，累計21名工程相關人士被捕。警方昨日（12日）再拘捕6名消防裝置承辦商，涉向消防處作出虛假陳述，指工程期間不會關上警鐘，當中5人仍在扣查。保安局局長鄧炳強及發展局局長甯漢豪今日傍晚（3日）在政府總部會見傳媒，料交代宏福苑五級火的跟進工作。

柴灣峰華邨及北角富澤花園棚網合格證涉虛假文書 港島重案組調查

鄧炳強指柴灣峰華邨及北角富澤花園維修工程分別聲稱獲棚網阻燃合格證，惟政府與內地跟進調查後發現證書涉及虛假文書，已立案，港島重案組正調查。

甯漢豪指今日曾到4個屋苑檢取相關文件，並分別於早前及今日進行棚網採樣，涉及低、中及高層，由於有人於文書上造假，政府宣布所有進行大維修樓宇，若外牆有棚網需即時下架，周六前完成，涉及逾200多個私人工程及10多個公營項目。屋宇署下周會發出最新的守則，有關維修工程必須符合最新守則後，才開重新開展。她表示，除非有關工程涉及大量單位，承建商經向政府申請及獲批准後，才可超過3日完工。

