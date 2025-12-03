Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜甯漢豪：所有大維修樓宇棚網須即時下架 周六或之前完成

社會
更新時間：18:30 2025-12-03 HKT
發佈時間：18:30 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑五級大火，釀成逾百人死亡慘劇，累計21名工程相關人士被捕。警方昨日（12日）再拘捕6名消防裝置承辦商，涉向消防處作出虛假陳述，指工程期間不會關上警鐘，當中5人仍在扣查。保安局局長鄧炳強及發展局局長甯漢豪今日傍晚（3日）在政府總部會見傳媒，料交代宏福苑五級火的跟進工作。

柴灣峰華邨及北角富澤花園棚網合格證涉虛假文書  港島重案組調查

鄧炳強指柴灣峰華邨及北角富澤花園維修工程分別聲稱獲棚網阻燃合格證，惟政府與內地跟進調查後發現證書涉及虛假文書，已立案，港島重案組正調查。

甯漢豪指今日曾到4個屋苑檢取相關文件，並分別於早前及今日進行棚網採樣，涉及低、中及高層，由於有人於文書上造假，政府宣布所有進行大維修樓宇，若外牆有棚網需即時下架，周六前完成，涉及逾200多個私人工程及10多個公營項目。屋宇署下周會發出最新的守則，有關維修工程必須符合最新守則後，才開重新開展。她表示，除非有關工程涉及大量單位，承建商經向政府申請及獲批准後，才可超過3日完工。

相關新聞 :

大埔宏福苑五級火｜6消防裝置承辦商被捕 涉向消防處訛稱工程時不關警鐘

大埔宏福苑五級火｜假災民呃$2.5萬善款 32歲男持傀儡戶口被捕 警揭有詐騙SMS冒充港府

大埔宏福苑五級火｜宏昌閣宏泰閣死傷最嚴重 周一鳴：部份單位發現骨頭仍有待檢驗

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:46
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
6小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
7小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
2025-12-02 19:12 HKT
有騙徒冒認宏福苑災民單親媽媽范小姐募捐，她出帖澄清絕無發起籌款。
01:25
宏福苑五級火│受災單親媽媽范小姐遭冒名募捐 強調不收取捐款 籲市民提防
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突發
9小時前
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
影視圈
10小時前
IKEA限時大減價！易潔鑊/儲物盒/層架/廚房用品低至5折起
IKEA限時大減價！易潔鑊/儲物盒/層架/廚房用品低至5折起
生活百科
6小時前