大埔宏福苑五級火｜6消防裝置承辦商涉欺詐被捕 疑向消防處訛稱工程時不關警鐘

突發
更新時間：18:21 2025-12-03 HKT
發佈時間：18:21 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑五級大火，釀成逾百人死亡慘劇。警務處處長周一鳴在記者會上表示，警方昨日（12月2日）再拘捕6人，均是消防裝置承辦商，年齡介乎44至55歲，涉嫌向消防處作出虛假陳述，指工程期間不會關上警鐘，目前其中一人已獲釋，其餘5人仍在扣查，累計21名工程相關人士被捕。

警方表示，新界北總區刑事部人員經深入調查後，昨日（12月2日）就大埔一宗五級火警分別在旺角、香港仔及黃大仙拘捕6名本地男子（44至55歲），涉嫌欺詐。

該6男分別為相關註冊消防裝置承辦商的負責人及職員，他們涉嫌在提交有關涉案屋苑的消防裝置關閉通知書中，稱消防水缸漏水，需要進行維修，期間只會關閉消火栓及喉轆系統。警方經調查後相信有關資料為虛假陳述。其中一名55歲被捕人已獲准保釋候查，須於一月上旬向警方報到。其餘5名被捕人現正被扣調查。

