宏福苑五級火｜建造商會：向5名罹難工友家屬各提供10萬援助金 全力配合獨立委員會工作

社會
更新時間：17:57 2025-12-03 HKT
香港建造商會對大埔宏福苑嚴重火災中不幸遇難者致以深切哀悼，並向所有受影響的住戶、工友及其家屬致以誠摯慰問，祝願傷者早日康復。建造商會已啟動旗下「建造業關懷基金」的支援機制，為在火災中不幸罹難的5名工友的家屬提供各10萬元即時經濟援助，基金更會安排社工跟進個案，為他們提供心理輔導及日後生活、子女就學等關懷服務。

商會將全力配合獨立委員會工作

建造商會一向秉持法治精神，對行政長官指出這場大火反映大廈維修工程的嚴重疏忽及系統性問題深感遺憾，並完全認同和支持行政長官成立獨立委員會，作出徹底調查和提出改革建議。商會將全力配合該獨立委員會工作，按其需要提供專業技術支援，並就行業實際操作與工程實務經驗提交專業意見和建議，協助委員會深入了解相關技術、施工及管理因素，從而促進未來制度和監管安排的完善。同時，商會亦支持廉政公署及其他執法部門依法進行調查，讓事實得以釐清，回應公眾對事件的深切關注。

為加強防範火災事故，商會已於火災發生當晚及翌日先後向全體會員承建商發出通告，提醒他們即時檢視並確保工地防火和應變措施妥善到位。建造商會將持續敦促會員公司恪守法例、合約規範及專業操守，不斷提升品質管理與工地安全水平，全力配合政府任何有關提升工程品質及職安健措施。

香港建造業一直是本地經濟民生的重要支柱。商會將積極配合政府與業界不同持份者，共同制定改革路線，推動制度強化、風險管理及物料革新，協力鞏固及提升「品質為本、安全第一」的行業文化；並
繼續致力履行專業責任，嚴肅正視和配合所需的行業革新。

