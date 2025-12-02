無業漢涉隨機砍死七旬翁 警誡下自稱拉瑪轉世 與天狼星人心靈感應後執行殺人任務

35歲靠炒外匯賺錢的無業漢，4年前涉以斧頭斬死一名素未謀面的七旬老翁。他否認謀殺罪，案件今於高等法院續審。被告在醫院進行錄影會面時透露他被追捕時「出於本能反應」拔足逃跑，「嘗試俾車撞死」，亦十分後悔當時沒有舉起斧頭，引誘警方「開槍殺死我」。他又指他案發後進入公廁自殘，用摺鋸鋸頸、用刀割腕企圖自殺近半小時後跑步，以「增加血液循環，加快死亡速度」，另在警方提問期間突然說：「真相會在兩年內公布」。

稱後悔殺人後未舉起斧頭讓警方開槍殺死

男被告萬日林被控於2021年8月5日，在新界屯門豐景園輕鐵站附近海珠路遊樂場内涼亭，謀殺張國炎。辯方主要抗辯理由為「減責神志失常」，即被告當時受分裂型人格障礙及精神分裂症影響，神志失常。

控方在庭上播放錄影會面片段，被告稱他當年以帳戶「先生好小姐好」，在淘寶網購入「何全利」牌斧頭及菜刀，「買嚟斬豬骨」，平時放在廚房櫃桶備用，而涉案一把黑色刀連刀套則是數年前在鴨寮街因「貪得意」購買。被告辯稱他並非有預謀跟蹤死者，只是碰巧目睹死者吸煙。

警方當日拘捕被告時檢獲多把刀。資料圖片

對於他殺死死者後被警方追捕並加速逃跑一事，被告憶述當時警方到場時，警員拔槍喝令「咪郁」，被告承認自己「出於本能反應」立即跑向公路，「嘗試俾車撞死」，又「希望警方開槍殺死我」，惟警方未有開槍，最終將他制服拘捕，並安排他到屯門醫院治理傷勢。被告一邊憶述當時情況，一邊表示他十分後悔當時逃跑，並說：「哎呀，我唔應該跑，我應該攞起斧頭，希望警方開槍殺死我」。

自稱「拉瑪七世」轉世 受「天狼星人」指示殺人

被問及為何案發後前往公廁並跑步，被告解釋於案發後短暫進入公廁自殘，「自殘後跑步可以增加血液循環，加快死亡速度」。警方多次問被告可否調查其手機及電腦，被告均表示他不願警方調查其手機，又指其電腦未安裝Windows系統，建議警方「不要浪費時間檢查」，其後又稱其電腦應是其姐姐的子女之財產。被告直接向警方稱「我覺得（電腦）無證據，幫唔到你調查」。

當警方問被告有何補充時，被告分享其信念，他指人類可透過催眠得知前世，他自稱是泰國「拉瑪七世」轉世，前世被拉瑪八世迫飲毒藥而死。本來今生可投胎成為拉瑪十世，但有人阻止才成為現時的他。

被告形容「天狼星人」是女媧人種、蛇尾人身、在水內居住，亦神一般存在，與「天狼星人」意識相等的人便可溝通，而「天狼星人」是透過通靈並和他心靈感應時，告知他必須執行是次殺人行為。他堅稱「我殺依個人，有啲嘢一定要做，天注定嘅」，又補充指：「肉體唔係永恆，靈魂先係永恒，遲啲你會知」。

案件編號：HCCC421/2023

法庭記者：劉曉曦