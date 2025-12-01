大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低

大埔宏福苑上周的五級大火焚燒逾43小時，釀成多人死傷，至今仍有多人下落不明。政務司司長陳國基聯同保安局局長鄧炳強、廉政專員胡英明和警務處刑事及保安處處長陳東，今日（12月1日）下午4時在政府總部，交代調查及規管工作組最新工作。

陳國基表示，警方過去兩日在宏福苑20個地方採集棚網樣本，發現宏泰、宏道、宏仁、宏志4幢大廈、7個分布在高中低層的採集樣本，未達阻燃測試標準。鄧炳強表示，警方與廉政公署合共已拘捕14人，當中部分人是同時被警方與廉署拘捕。陳東表示，警方就案件共拘捕13人，包括12男1女，年齡介乎40至77歲，涉嫌誤殺，被捕人士包括大判工程公司、工程顧問公司、二判搭棚公司及二判外牆工程公司等相關人士。

棚網位置越難取 阻燃合格率越低

鄧炳強又指，火勢蔓延速度不尋常，相信保護網或發泡膠板是肇禍原因，因此在未被火勢波及的宏志閣地下檢取棚網作初步化驗，結果是合法阻燃標準，惟結果與消防和專家觀察不一致。他解釋指，當日初步調查時火場仍然燒得非常嚴重，當局只能去未受波及的大樓地面低處，檢取棚網樣本作初步檢測，而涉案人士正好把合規格棚網放在低處。

在火勢受控後，當局在8幢大廈不同地方檢取樣本，包括平常很難到達、連消防員都要爬出去的地方，最終發現有7個樣本不符合阻燃標準，懷疑有人將不合標準的保護網混入使用。而且，在隨手可得的棚網樣本裏，合格機率越高，相反在一些較難取得樣本的地方，合格率越低。此外，鄧炳強亦提到，其實很多不合規格的棚網已經被燒掉，剩下來的大部分棚網都合標，「棚網都要有達到抗阻燃燒能力，大火後才留得在這裡。」

涉案人購合標棚網裝椿腳 成功通過測試

胡英明表示，事源7月時因颱風吹襲破壞保護網，於是有涉案人士在本地供應商分批購買保護網作更換，證據顯示，涉案人士以每卷54元，購買了2,300卷、約75,000平方米未達阻燃標準的保護網，經計算後，足夠包裹8棟大廈。今年10月尾，中環發生涉及棚網的火警，涉案人士擔心被抽查檢驗，遂在同一供應商以每卷100元，購買了115卷約37,000平米方達阻燃標準的保護網，並把它裝在每棟大廈的樁腳，試圖魚目混珠，並成功在往後測試獲得通過。

他又指，專案小組正就宏福苑維修工程可能涉及的貪污展開全面調查，目前為止共拘捕12名人士，包括工程顧問、承建商和搭棚的盤頭。

陳國基：跨部門調查專組已展開實地調查

陳國基表示，消防處牽頭的跨部門調查專組已展開實地調查，並在現場檢走多類建築材料，包括棚網、發泡膠板、帆布等以作進一步測試調查。他指，調查及規管工作組另一主要工作是為正進行外牆大維修的現存樓宇進行特別巡查。截至今早11時，屋宇署已巡查359棟報稱正在進行外牆大維修樓宇，確認當中有300棟設有棚網，並已即時取走樣本，陸續分批送交測試。

陳國基強調，火災調查工作以及其他大廈的規管巡查工作會繼續雙軌並行，若發現巡查樣本有任何違規情況，執法部門會即時跟進，絕不姑息。

陳國基譴責涉案人士為蠅頭小利害死多條人命

對於坊間有指屋宇署、勞工署等部門巡查和執法不力，工作組會否調查有沒有部門官員需要問責。陳國基強調，涉案人士手法「非常之狡猾」，他們將合標準和不合標準的棚網一起使用，並把不合標準棚網放在一些只有消防員才可以到達的地方，以逃避政府檢測，「我可以說是處心積慮去犯案，是非常之可恥！」

陳國基強烈譴責涉案人士，為了蠅頭小利害死了多條人命。他指出，政府會加強規管及監管，防止類似悲劇再度發生，但強調最重要的，是每一個業界人士遵守法律，按照規矩辦事，「市民要自律、要去奉公守法，這個才是最重要。」

鄧炳強：新舊法團也好，若有證據就會拘捕

被問到通過是次大維修工程的宏福苑上屆業主立案法團成員，包括民建聯大埔南區議員黃碧嬌會否在今次調查範圍之內。陳國基指，工作組一定是依法去追究到底，還死傷者一個公道。鄧炳強補充指，在廉署及警隊的聯合調查中，雖然不方便透露個別的調查情況，但強調無論涉案人士是甚麼身份，「新法團也好，舊法團也好，總之我們是調查。如果發覺有證據，就會將其拘捕；有進一步證據，就會將其檢控。」

被問到國安處近日行動，鄧炳強指過去幾日留意到有一些別有用心者，危害香港和國家安全，他們利用一個社會傷痛的時刻，特意用假消息去企圖煽動對政府的不滿。他強調，所有網上不實、煽動的言論目標只是一個，「就是想危害我們國家安全。所以我們必須要採取適當的行動，包括一些執法的行動。」他指，由於主要行動細節涉及國家安全，不方便透露。