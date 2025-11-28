宏福苑五級火｜金屬棚架取代竹棚 建築界稱持開放態度：最重要是工程管理 勿模糊焦點

大埔宏福苑發生五級大火，造成嚴重死傷。政府昨日表示，正研究全面以金屬棚架取代竹棚。香港建造業總工會理事長周思傑今日（28日）在電台節目中表示，對採用金屬棚架持開放態度，但強調應深入檢討施工程序、材料監管及工程管理是否存在瓶頸，導致是次事故。

周思傑指，香港和澳門是目前全球僅仍廣泛使用竹棚架的地區，由於金屬棚架價格較高，加上儲存和運輸等問題尚未解決，業界仍以竹棚為主。他關注如何協助現有竹棚從業員轉型。

轉型後或影響竹棚工人收入

他指現時本港約有3,000多名竹棚工人，金屬棚架工人則約有2,000多人，其中部分竹棚師傅已持有金屬棚架施工資格。他提到，竹棚技術較金屬棚架複雜，工人只需接受約一星期培訓，即可掌握金屬棚架的基本技藝，轉型技術門檻不高。然而，竹棚師傅的薪酬一般較金屬棚架師傅為高，轉型後可能影響其收入。

他指，目前本港使用金屬棚架與竹棚的比例約為8：2，業界評估金屬棚架的使用率僅約兩成多。大部分竹棚承建商為中小型企業，轉型需投入資金購置金屬棚架材料，若資金不足恐面臨結業。此外，材料供應雖非主要問題，但儲存、環保及運輸等方面仍待解決。他解釋，竹棚用後可焚化處理，而金屬棚架需清洗並回收再用，涉及龐大儲存空間，清洗過程亦可能帶來環保問題，運輸同樣是一大挑戰。

周思傑又提到，香港建築環境密集，部分樓宇「三尖八角」的結構，未必適合使用金屬棚架。金屬棚架本身具有一定重量，舊樓維修工程亦難以負荷。此外，金屬棚架雖較竹棚耐燃，但遇高溫火勢仍可能因結構軟化而倒塌。

應深入檢討施工程序、材料監管等問題

對於全面轉型時間表，他認為涉及工人、承建商及材料等多方面調整，若僅得一、兩年時間過於倉促，起碼需兩年以上才較為合適。

他強調，大埔宏福苑此次特大災難，問題核心在於使用不合規格的材料、地盤安全監管不足、管理及施工程序存在漏洞，而非單純金屬棚架或者竹棚的問題。不應模糊焦點，應深入檢討施工程序、材料監管及工程管理是否存在瓶頸，導致是次事故。他亦關注為何八座樓宇同時進行維修，相關風險評估為何未能及早發現棚網可能不具阻燃性，以及窗戶安裝發泡膠等問題。

伍新華建議分階段金屬棚架取代竹棚

香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華在同一節目亦認同，金屬棚架取代竹棚是大勢所趨，但因香港地理環境特殊，令推動面臨樽頸問題。他認為，業界應藉此次重大事故加速轉型，並支持分階段及按場景推進，例如可先在新建樓宇使用金屬棚架，因空間較為充足。

伍新華指出，金屬棚架使用範圍及所需空間較大，安裝時間較竹棚長，物料較重且存放佔地多。若在環境狹窄如土瓜灣、九龍城等舊區橫街窄巷，或結構老舊的樓宇，可能無法承受金屬棚架重量，故不適宜使用。

他建議，轉型應分階段推進，首要處理人手問題，培訓新一批工人；其次為提供資源協助棚商轉型；第三是解決材料儲存問題，希望政府協助業界覓地儲存。

伍新華亦提到，金屬棚架雖較竹棚耐燃，但遇高溫會變形並失去韌性，同樣存在安全風險。

