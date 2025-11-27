大埔宏福苑五級火｜勞工處明起巡查大型棚架樓宇維修工程地盤 包括檢查棚網阻燃性

大埔宏福苑五級火釀成嚴重傷亡，事件疑涉及棚架棚網欠缺阻燃能力。勞工處發言人今日（27日）表示，將於明日起展開為期兩周的全港性特別執法行動，巡查架設有大型棚架的樓宇維修工程地盤的防火設施及火災應變安排，當中包括檢查棚架上的保護幕（俗稱「棚網」）符合阻燃性的認可標準，以保障工作安全。同時，勞工處亦會配合屋宇署巡查正進行外牆大維修而有架設大型竹棚架的樓宇，確保設置棚架上的棚網符合相關工作守則／指引的要求。

行動期間，勞工處職業安全主任若發現有違反職業安全及健康法例事項，定必嚴厲執法，包括發出「暫時停工通知書」及「敦促改善通知書」，以及提出檢控而不會給予警告，以遏止不安全作業。

市區重建局回覆《星島頭條》查詢時表示，根據紀錄，宏福苑業主立案法團曾申請第三輪樓宇更新大行動 2.0、樓宇排水系統維修資助計劃及公用地方維修資助三項樓宇復修資助計劃；市建局已就上述三項資助，發出原則上批准通知書。

市建局於2025年11月21日（上星期五），收到宏福苑法團為首次資助發放提交的所需文件，正按既定程序處理，會根據工程完成進度分階段發放資助；因應是次火災，市建局會加快審批進度，以盡力協助法團及業主渡過難關。市建局協助政府管理及執行各項樓宇復修資助計劃；而工程項目的管理及監督工作，則由業主及相關項目建築註冊人士如認可人士負責進行。



近日天氣非常乾燥，勞工處強烈呼籲及警告各承建商，務必切實留意工地火患風險，尤其須加強竹棚架的防火安全，確保相關物料符合防火標準，並定期清理棚架上的雜物；嚴禁任何人於工地範圍內吸煙；進行熱工序（如焊接、切割等可能產生火花的作業）時，必須嚴格遵守相關風險評估所訂定的安全措施，並確保配備充足且有效的滅火設備。承建商應進一步加強消防安全管理，防止火災事故發生，保障工地及工人的安全，避免昨日大埔的火警慘劇再次發生。

與此同時，勞工處亦呼籲僱主，體恤因受大埔火災影響而未能如常工作的僱員，盡量以靈活安排協助僱員渡過艱難時期。僱主及僱員如對僱傭事宜有疑問，可致電特設熱線2929 4054查詢。