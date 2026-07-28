將軍澳新都城千色Citistore確認遷址！9月併入同場UNY舖位 預告「新篇章，新體驗」

近月接連爆出結業傳聞的將軍澳千色Citistore，官方今日終於確認該店未來動向。紮根將軍澳新都城中心26年的千色Citistore今日(28日)正式宣布，將會由原本二樓位置，遷往同場UG層的UNY舖位，並會於9月初以「全新面貌」示人。

屢傳結業消息！將軍澳新都城千色Citistore確認9月遷址 併入同場UNY舖位

今日（28日），千色Citistore透過官方社交平台交代最新動向，確認將軍澳分店並非結業，而是進行業務重整。官方在公告中指出，該店一直致力為大眾帶來多元化的購物選擇；為了進一步提升服務質素與顧客體驗，店舖將於9月上旬正式遷至新都城中心二期UG層，現時日系百貨UNY生活創庫的舖位。這意味著，千色將放棄2樓原有佔地7萬呎巨舖併入UNY，並以全新的裝潢及面貌重新出發。

官方亦預告新店開幕期間，將會準備一系列限定優惠與慶祝活動回饋街坊。此外，UNY場內多間熟食檔亦已圍上木板，並明確寫有「優化工程進行中，UNY全新面貌2026年9月登場」的字眼。

開業26年 近年屢傳結業

千色將軍澳店自2000年進駐新都城中心二期以來，一直是區內街坊不可或缺的購物熱點。近月，同場的日式超市UNY進行內部調整，多間熟食檔離場，加上坊間屢次流傳千色將於9月結業，一度引發公眾對兩店去留的各種猜測與擔憂。不過，千色及UNY官方其後均作出澄清，確認分店並無結業打算。

早前報道：將軍澳千色Citistore被傳結業！新都城7萬呎百貨開業26年 官方否認消息

千色Citistore 將軍澳店

新店地址：將軍澳新都城中心二期UG036

營業時間：待定

資料來源：千色Citistore - Hong Kong Official Fanpage