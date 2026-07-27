日本人氣雜貨店LOFT登陸香港！首店進駐旺角MOKO 圍板預告8月開幕 與3 COINS同屬香港「谷日百貨」代理

LOFT香港店｜隨著多個日本知名零售品牌相繼落戶香港，本港零售市場近期再有新動向。有網民近日於旺角東新世紀廣場MOKO，發現日本大型生活雜貨連鎖店LOFT的圍板，圍板上寫有開業日期為8月。與此同時，《星島頭條》記者亦發現該品牌，亦已在網上展開售貨員招聘，相信即將會有更多來自品牌方的消息陸續公布。

日本人氣雜貨店LOFT登陸香港！旺角MOKO首店8月開幕

根據該名網民的直擊，LOFT在旺角東MOKO商場內一處店舖已經架起招牌黃底黑字圍板，圍板上清晰寫有「Opening in August」的字眼，預料這間生活雜貨名店將於下月正式開幕。據了解，是次將LOFT引進香港的代理商為YAICHI（谷日百貨），與早前進駐香港的另一知名日本雜貨品牌3COINS屬同一代理。

即將開業的LOFT香港分店將聚焦五大核心商品類別，店內將引進涵蓋人氣護膚品牌的「健康與美妝產品」，並設有以精緻餐具、香薰等質感雜貨為主打的「創意家居生活」專區；同時，「日本精選食品」區會嚴選各地限定零食、京都抹茶、手工啤酒及地道調味料等。

此外，店舖亦匯聚了充滿趣味設計與高品質筆記本的「文具與經典紙品」，以及供應人氣IP周邊、盲盒玩具和結合本地元素日系小物的「時令獨特禮品」，全方位提供豐富的日系商品選擇。

月薪$15,000起招聘售貨員

與此同時，《星島頭條》記者亦在網上求職平台發現了該品牌的招聘廣告。目前，LOFT正招募全職售貨員，月薪介乎$15,000至$16,000，工作範圍包括解答顧客查詢、講解商品特點、負責貨品上架陳列、維持店舖整潔等，進一步印證了品牌積極的開店準備工作。

日本生活雜貨龍頭 全國逾百間分店

LOFT是日本極具代表性的知名生活雜貨連鎖品牌，更是許多香港旅客赴日旅遊時不可錯過的購物勝地。截至2025年5月底的數據顯示，該品牌在日本全國已擴張至超過183家實體門市，足跡遍及各地。店內提供種類繁多的商品，涵蓋了熱銷文具、美容保養品、廚房餐具以及各類充滿創意的生活周邊小物。LOFT憑藉著兼具時尚感與獨特驚喜的商品陳列，長期以來成功擄獲了廣大消費者的心。

品牌於90年代亦曾短暫進駐香港

Loft過往亦曾將版圖延伸至香港。

翻查資料，Loft過往亦曾將版圖延伸至香港，於1990年曾落戶金鐘太古廣場，該店一直營運至2011年6月30日才伴隨西武百貨金鐘店一同結業；而1994年亦曾於銅鑼灣柏寧酒店開設門市，惟該分店營運不久後便宣告結束。

LOFT（香港）