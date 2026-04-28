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3COINS啟德開幕｜佔地5,100呎香港最大分店！首引入Made in Japan食品 設寵物專區/旅行專區

時尚購物
更新時間：12:04 2026-04-28 HKT
發佈時間：12:04 2026-04-28 HKT

3COINS啟德AIRSIDE開幕｜日本人氣生活雜貨品牌3COINS自去年7月攻港，日前宣佈第3間分店將於4月29日進駐啟德AIRSIDE，佔地5,100呎，成為香港最大分店！是次新店特設寵物專區及旅行專區，更首度引入「Made in Japan」食品系列，成為全港貨品種類最為齊全的分店。

3COINS啟德開幕！香港最大分店佔地5,100呎

3COINS於2026年4月29日進駐啟德AIRSIDE開設香港三號店，面積逾5,100平方呎，為目前最大規模分店為致敬啟德機場的航空歷史，店內設計特別融入飛行元素，結合寬敞的購物動線，為九龍東居民帶來沉浸式的日系生活雜貨購物體驗，成為該區矚目的生活地標。

首度引入日本製食品！焦糖杏仁爆谷/芋薯條

今次啟德3COINS開幕，其中一大賣點是首度引入「Made in Japan」食品系列，提供多款精選日本直送零食及日常食品，包括卡士達麻糬、焦糖杏仁爆谷、國產芋薯條、花生糖等，無需飛往日本都可以品嚐到正宗的日式風味！

全港最大規模寵物用品專區

配合啟德AIRSIDE寵物友善的定位，新店設有全港最大的3COINS寵物專區，展示超過100款產品，涵蓋精緻的寵物配件、餵食器具到具設計感的毛孩服飾，應有盡有，必買包括寵物熊寶探頭袋、寵物用抱抱玩偶等。

因應本港預計於2026年5月起放寬狗隻進入食肆的趨勢，新店特別規劃寬敞空間，讓主人能與愛寵一起挑選高品質且具性價比的日系寵物用品。

逾百款旅遊好物致敬航空情懷

啟德承載著香港人的集體回憶，3COINS特別策劃了旅行主題專區，提供超過 120 款旅遊相關產品。由行李收納組件、旅行隨身配件到限量版紀念精品，例如充電線肩帶、衣類壓縮收納等，各類產品功能與設計並重，讓熱愛旅遊的香港人能以最實惠的價格備齊出遊所需。

滿額即贈日本限定版環保袋

為慶祝香港最大分店開幕，3COINS特別推出期間限定的消費贈禮。由2026年4月29日開幕當天起至5月4日，凡於啟德AIRSIDE店內單一消費淨額滿$150，即可免費獲贈3COINS日本限定版環保袋乙個。

此外，YAICHI集團持續推動「與日同價」理念，透過重新開放YAICHI TOMO會員計劃，確保消費者享有日本同步的超值價格。YAICHI TOMO會員於新店可以入手兩款超值「定番限定」福袋，其中「大人気！微波爐料理福袋」包含多款人氣日系廚具，會員價只需$199，對比原價$372平近一半；另一款「旅の整理学！旅行必備福袋」則以$179會員價發售（原價 $346），適合計劃外遊的旅客。兩款福袋均為每日限量發售，售完即止。

3COINS 啟德 AIRSIDE 店新張詳情

  • 地址： 啟德 AIRSIDE 4 樓 L406-407 號鋪
  • 營業時間： 星期一至五11:00-20:30；星期六、日及公眾假期 11:00-21:00
  • 開幕日期： 2026 年 4 月 29 日（4 月 28 日為會員優先場）

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