珍妮曲奇逆市擴張？旅客追捧人氣手信 810萬買尖沙咀舖位 賣54000盒曲奇先回本

尖沙咀珍妮曲奇聰明小熊｜Jenny Bakery｜近年零售市場充滿挑戰，不少食肆及品牌均難逃結業潮。然而備受旅客追捧的著名手信店「珍妮曲奇」卻逆市擴張，創辦人新近斥資810萬元購入尖沙咀美麗都大廈一個舖位作自用，引起市場關注。按其招牌「四味奶油曲奇」大盒裝售價150元計算，需賣出約54,000盒方可回本。

珍妮曲奇創辦人買入尖沙咀舖位 400呎商場舖810萬成交

著名手信店「珍妮曲奇」逆市擴張買入新舖位。（資料圖片）

市場消息指出，香港手信名店「珍妮曲奇（Jenny Bakery）」的創辦人楊賜梅及相關人士，近日購入了位於尖沙咀彌敦道54至64B號美麗都大廈地下的22號舖位。該舖位建築面積約400平方呎，位於商場內部，原叫價1,400萬元，最終以810萬元成交，呎價約20,250元，現由一家洋服店以約2.8萬元月租租用。

根據品牌官方網站資料，「珍妮曲奇」現時於香港僅設尖沙咀及上環兩間分店，其餘均為假冒。尖沙咀店位於美麗都大廈商場地下及1樓，當中位於地下的24號舖於2012年以2,230萬元購入，與是次新購入的舖位相近。

開業21年 小熊罐曲奇成香港手信傳奇

「珍妮曲奇」由Jenny於2005年無心插柳下創立。 （資料圖片）

「珍妮曲奇」的特色之一是用熊仔鐵罐盛載，故被內地人稱之為「小熊曲奇」。 （資料圖片）

珍妮曲奇店門外排隊購買的極長人龍，一度成為「香港奇景」。（資料圖片）

「珍妮曲奇」由Jenny於2005年無心插柳下創立，最初僅因個人興趣在赤柱開店。「珍妮曲奇」標榜用料優質、產品不含防腐劑。當中最經典的「四味奶油曲奇」包含牛油花、脆牛油、燕麥提子及咖啡花四款口味，曲奇口感鬆軟、入口即化，充滿濃濃的牛油香及奶香。品牌從不作任何宣傳，卻成功依靠口碑「一傳十十傳百」，成功吸引大量顧客，店外經常出現排隊長龍，成為「香港奇景」。

「珍妮曲奇」曾因商標問題，改以「聰明小熊」作註冊，並在包裝上標明「珍妮曲奇聰明小熊 (Jenny Bakery)」以供顧客識別。對不少中國、日本及韓國遊客而言，「珍妮曲奇」是必買熱門手信，有旅客甚至會拖喼入貨，人氣極高。根據店舖價目表，其產品價格由80元至210元不等。不少遊客表示，即使耗時排隊也心甘情願，認為其品質與口碑值得等待。

對是次「珍妮曲奇」購入舖位的舉動，網民反應熱烈，普遍認為其成功在於品牌自身，而非舖位地點。有網民留言指「旺舖是因為珍妮曲奇，而不是因為舖旺」，亦有人表示「每次經過，都見佢大排長龍」，肯定了其強大的品牌效應。