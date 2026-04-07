酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...

2026年本港飲食業寒冬未過，酒樓結業潮持續。在今年短短4個月內，全港竟有至少14間酒樓食肆相繼結業，當中不乏屹立數十年的老字號、連鎖餐飲集團，以至深受街坊歡迎的屋邨酒樓，令不少市民感到突然及惋惜。這些酒樓不僅是品嚐美食的地方，更承載著幾代人的集體回憶與社區情感。

2026年酒樓結業潮｜4個月14間酒樓離場 連鎖集團亦難倖免

香港餐飲業經營環境充滿挑戰，一連串的酒樓結業事件，反映了整個行業正承受著經營成本上漲、市場轉型及消費模式改變等帶來的巨大壓力。即使是大型餐飲集團亦難以倖免，部分連鎖集團如「明星海鮮酒家」及「東海薈」同樣出現業務收縮。

1. 柴灣翠灣漁港酒樓 長者聚腳點突結業

酒樓結業潮2026｜柴灣翠灣漁港酒樓 長者聚腳點突結業

在柴灣翠灣商場經營多年的「翠灣漁港酒樓」，一直是區內長者的聚腳點，更曾邀歌手李龍基獻唱，深受街坊歡迎。然而，酒樓於今年1月突然貼出告示，宣布光榮結業，並限令員工及顧客在7日內取回私人物品。由於事出突然，加上酒樓早前仍在促銷年糕券，令不少已購券的顧客及街坊感到震驚及徬徨。

2. 太古城翰騰閣 40年老字號酒樓成絕響

酒樓結業潮2026｜太古城翰騰閣 40年老字號酒樓成絕響

屹立太古城中心逾四十載的著名粵菜食府「翰騰閣」，是許多中產家庭及上班族的集體回憶。該店主打高級粵菜，以一流服務及舒適環境著稱，高峰時期更在荃灣及又一城設有分店。隨著太古城分店在2026年2月底悄然結業，亦標誌著「翰騰閣」這個餐飲品牌在香港畫上句號。原址將由美心集團旗下品牌「八玥翡翠」接手，預計於今年夏季開業。

3. 金鐘天一酒家 高級粵菜不敵經營壓力

酒樓結業潮2026｜金鐘天一酒家 高級粵菜不敵經營壓力

坐落於金鐘太古廣場的「天一酒家」，以高檔的用餐環境和精緻的點心小菜聞名，一籠蝦餃索價近$90，足見其市場定位。儘管食物質素備受讚譽，午市生意不俗，但仍因晚市客源不足及經營壓力，於上月黯然離場。該店與「翰騰閣」同屬雅時美鑒餐飲集團，隨著兩間星級食府相繼結業，亦意味著該集團在港的餐飲業務已全面結束。

4. 藍田豪宴 10年街坊酒樓告終

酒樓結業潮2026｜藍田豪宴 10年街坊酒樓告終

紮根藍田麗港城商場超過十年的「豪宴海鮮酒家」，是區內居民熟悉的街坊酒樓。作為豪宴集團旗下的餐飲品牌之一，該店多年來是不少家庭聚餐及長者飲茶的好去處。可惜，在經營成本上漲及市場轉型下，酒樓最終於上月結業。據悉，其集團近年將資源集中在觀塘新開設的豪華宴會廳，業務策略的轉移亦可能是分店結業的原因之一。

5. 藍田百匯酒家 街坊聚腳點悄然結業

酒樓結業潮2026｜藍田百匯酒家 街坊聚腳點悄然結業

隸屬百好飲食集團旗下的「百匯酒家」，位於啟田大廈地下的分店，於今年4月4日正式結業。該店主打傳統中式點心，並以從各地搜羅的優質時令海鮮製作晚飯小菜。由於鄰近港鐵站，交通便利，多年來一直是區內居民家庭聚餐、朋友相聚的熱門地點。

6. 觀塘明星海鮮酒家 連鎖集團現結業潮

酒樓結業潮2026｜觀塘明星海鮮酒家 連鎖集團現結業潮

連鎖酒樓集團「明星海鮮酒家」近年業務大幅收縮，繼黃大仙、屯門及新蒲崗分店結業後，位於觀塘宜安街的分店亦於今年突然宣布結業。集團在短短一個月內連執兩間分店，大半年內更有四間酒樓關閉，目前在九龍及港島區僅各剩兩間分店。雖然集團以「內部裝修」為由暫停營業，但其後經官方證實為正式結業。

7. 新蒲崗明星海鮮酒家 20年老店光榮結業

酒樓結業潮2026｜新蒲崗明星海鮮酒家 20年老店光榮結業

除了觀塘分店，連鎖品牌「明星海鮮酒家集團」位於新蒲崗爵祿街的分店亦於3月1日突然結業。該店在區內經營超過二十年，前身為「公爵酒樓」，是區內街坊的共同回憶。連同早前結業的黃大仙及屯門分店，集團在大半年間已連失四間酒樓，經營或正面對巨大挑戰。

8. 九龍城好彩海鮮酒家 全人手製點心

酒樓結業潮2026｜九龍城好彩海鮮酒家 全人手製點心

在九龍城廣場屹立30年的「好彩海鮮酒家」，因租約期滿，於3月22日光榮結業。作為本港老牌好彩集團旗下的分店，多年來堅持所有點心即日人手製作，拒用預製菜式，因而贏得良好口碑，是不少街坊及校巴司機的「專用飯堂」。酒樓在結業公告中感謝街坊多年的支持，充滿人情味。

9. 牛池灣新龍城茶樓 67年鐵皮寮屋

酒樓結業潮2026｜牛池灣新龍城茶樓 67年鐵皮寮屋

屹立牛池灣村近67載的「新龍城茶樓」，因應政府的寮屋區重建計劃，於2026年4月底正式結業。這間充滿老香港風情的鐵皮屋茶樓，是本港碩果僅存、保留「玩雀」文化的傳統茶居，連藝人羅家英亦曾大力推介。店內點心堅持每日全人手製作，其告別象徵著一個時代的終結，令無數食客及街坊感到不捨。

10. 將軍澳翠園 連鎖粵菜品牌一年兩度收縮

酒樓結業潮2026｜將軍澳翠園 連鎖粵菜品牌一年兩度收縮

美心集團旗下的著名粵菜品牌「翠園」位於將軍澳新都城中心的分店，因租約期滿，已於1月31日結束營業。這是繼去年旺角分店結業後，不足一年內第二間關閉的翠園分店，意味著該品牌在將軍澳區的版圖由兩間減至一間。創立於1971年的翠園，是美心首家粵菜酒樓，在香港餐飲界具有標誌性地位。

11. 青衣喜悅皇宮 7年屋邨酒樓租約期滿

酒樓結業潮2026｜青衣喜悅皇宮 7年屋邨酒樓租約期滿

位於青衣長康邨第一商場的「喜悅皇宮酒樓」，開業7年來一直是聯繫社區情感的平台。面對近年嚴峻的經營環境，酒樓曾推出任食火鍋等優惠力挽狂瀾，惜最終仍不敵現實，以「租約期滿」為由，於上月8日正式結束營業。雖然有街坊對此感到惋惜，但據區議員透露，舖位已由新酒樓營運者接手，在翻新後將會為街坊提供服務。

12. 葵芳龍寶酒家 14年總店結業歸咎3大原因

酒樓結業潮2026｜葵芳龍寶酒家 14年總店結業歸咎3大原因

擁有60年歷史的老牌連鎖酒樓「龍寶酒家」，位於葵芳的總店在經營14年後，於上月尾宣布結業。店家在公告中將結業原因歸咎於「世界形勢突變」、本港消費市場疲弱，以及未能與業主達成減租共識。事實上，該店去年已要求員工放無薪假共渡時艱，可惜最終仍無法挽回結業的命運，設於店內的龍鳳大禮堂亦隨之成為歷史。

13. 沙田東海薈 酒樓靠賣兩餸飯救市失敗

酒樓結業潮2026｜沙田東海薈 酒樓靠賣兩餸飯救市失敗

東海飲食集團旗下的高檔品牌「東海薈」，其位於沙田HomeSquare的分店在今年3月悄然結業。該品牌創立於2012年，主打精緻的新派粵菜。為應對經濟不景，沙田店曾於去年順應潮流，短暫推出$42的「兩餸飯」救市，可惜未能扭轉劣勢。隨著沙田店結業，加上集團旗下其他品牌亦相繼收縮，現時全港僅剩青衣城一間分店仍在營運。

14. 大圍生昌潮州海鮮酒家 26年打冷老字號離場

酒樓結業潮2026｜大圍生昌潮州海鮮酒家 26年打冷老字號離場

位於大圍下徑口村的「生昌潮州海鮮酒家」，由70年代從潮州來港的劉老闆於1999年創辦，經歷過沙士和疫情等風雨，見證了香港的光輝歲月。店外的打冷檔陳列著凍蟹、滷水鵝、生腸墨魚等琳琅滿目的潮州美食，規模在香港已屬罕見。可惜，店家於去年底宣布，因經營環境轉差，於今年農曆年底光榮結業，讓許多熟客及網民深感不捨。