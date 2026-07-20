將軍澳UNY傳結業！？人氣雞蛋仔「低調高手」、餐廳低調離場... 網議或與千色合併 官方咁回應...

位於將軍澳新都城中心二期（MCP CENTRAL）的日式超市UNY，自2021年底進駐以來一直是區內街坊的購物熱點。然而，近日有網民發現場內多間食肆及熟食檔已悄悄停業，就連人氣雞蛋仔品牌「低調高手」亦已低調離場。商場內貨架清空、吉舖湧現的景象，引發地區群組熱烈討論，不少網民憂慮UNY是否即將結業，更傳出將與同商場的千色Citistore合併的重組消息。

將軍澳新都城UNY湧現吉舖 人氣小食店退場

將軍澳UNY內的熟食檔結業，引發網民對UNY結業的疑慮。

位於將軍澳新都城中心二期（MCP CENTRAL）的日式超市UNY，自2021年底進駐以來一直是區內街坊的購物熱點。 （資料圖片）

近日有網民在Facebook群組「將軍澳專場」發帖，上載UNY內「低調高手」舖位的照片。相中可見，店內工具已被全數清空，招牌亦被撕下，發帖者不禁詢問：「其實UNY係咪執？」除了「低調高手」外，場內大部份熟食檔及餐廳，包括「銀杏館」及「茶痴」等亦已停業。有經常光顧的街坊大嘆可惜，直言：「咁好食嘅格仔餅都執咗」、「我都想知搬去邊，我成日食」，更有人表示不捨「茶痴」，並指該店一直生意不俗。

網民熱議與千色合併 百貨業面臨嚴峻考驗

UNY縮減營運，隨即惹來與千色Citistore合併的傳聞。 (資料圖片)

UNY縮減營運，隨即惹來與千色Citistore合併的傳聞。有網民指出，兩者的手機應用程式（App）早年已經合併，坊間更流傳「千色9月會搬落去UNY度，只用一個地方」。面對百貨業的變動，不少網民歸咎於現時的消費模式轉變：「市民唔係網購就係北上，百貨好難經營。」

不過，對於合併之說，亦有街坊持不同意見。有人認為前身為百佳、面積約四萬平方呎的UNY舖位有限，「最多塞個12蚊店落去，百貨點塞落去」。

官方澄清：UNY並無結業打算

翻查資料，同屬一個商場、佔地逾7萬平方呎並紮根將軍澳26年的千色Citistore，在今年3月亦曾傳出結業。當時《星島頭條》向千色查詢，官方澄清將軍澳分店並無結業打算，但對於是否與UNY整合或合併則不作回應。

針對近日UNY的結業疑雲，《星島頭條》亦就此向UNY方面查詢。獲官方回覆確認，將軍澳UNY並無結業打算；不過，對於未來是否會與千色Citistore合併，發言人同樣不作回應。

早前已有網民透露曾詢問收銀員，獲覆「UNY唔係執，不過店舖重整」。事實上，現時UNY場內部份地方已圍上木板，並明確寫有「優化工程進行中 UNY全新面貌 2026年9月登場」的字眼，意味著這空間即將迎來大改造。