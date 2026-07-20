開校24年英皇教育九龍灣店結業！全港僅剩3分校 網民慨嘆補習社風光不再 總結4原因致萎縮

曾經盛極一時的大型補習社，承載了無數香港學生的青春回憶。近日有網民發現，屹立於九龍灣利基大廈長達24年的「英皇教育」分校，已於今年7月悄然結業。由曾經佔據兩層半的龐大規模，縮減至最終關門大吉，令不少見證其興衰的街坊與舊生大感唏噓，慨嘆：「睇住佢風光，睇住佢靜雞雞goodbye。」這段消息迅速在網絡上發酵，引發大眾對補習社輝煌年代的集體懷緬，同時亦帶出大型補習社日漸式微的殘酷現實。

轉堂如打仗 網民集體懷念「英皇教育」補習社輝煌年代

位於九龍灣利基大廈的「英皇教育」分校，被發現已於今年7月悄然結業。 (資料圖片)

分校關門大吉，令不少見證其興衰的街坊與舊生大感唏噓。

回顧千禧年代，大型補習社可謂風光無限。不少網民留言回憶當年的盛況：「以前補習，一轉堂就好似打仗咁，全走廊都係學生。」、「最風光嘅時候，每月一日都要排隊報下一個月。」

對於許多會考生和高考學生而言，補習名師更是他們的「救星」。有舊生撰文長篇感謝化學科導師A Fung，直言當年被日校老師看淡，全靠補習「救回一條A」，保住入讀醫科的夢想；亦有學生感激英文科的Mia Wong、F.Shum及BT Chen等名師，讚揚他們教學極具系統，成功為自己打好根基。當年星級導師如雲，萬人空巷的盛況至今仍令一眾八、九十後歷歷在目。

由盛轉衰？網民總結4大原因致補習界萎縮

千禧年代，大型補習社可謂風光無限。 (官網圖片)

昔日補習王國為何走向下坡？綜合網民討論及前導師的分享，可總結出導致大型補習社萎縮的四大原因。首先是學制改革與出生率下降的雙重打擊，有網民一針見血指出，以往同時有會考（CE）及高考（AL）兩批客源，潛在學生人數高達二十多萬；如今轉制文憑試（DSE）後，加上適齡學童減少，客源大幅流失，直言「僧多粥少就冇飯食」。其次，免費網上教學的興起亦是一大致命傷，隨著YouTube等影音平台普及，學生能輕易獲取免費學習資源，有補習天王甚至早著先機退場，徹底改變了傳統的補習生態。

除了外在環境轉變，內部管理不善與硬件老化亦加速了補習社的衰落。曾於「英皇教育」任教的補習名師Nixon Chan親自留言大爆內幕，指出管理層不思進取，至2022年投影機畫質依然低劣，甚至出現收音不良、電腦無法讀取檔案、學生上堂「冇片冇聲」等問題，令滿懷教學熱誠的導師感到心灰意冷。最後則是市場營銷策略失效，有網民認為該校「衰marketing」，前導師亦指管理層只懂不斷依賴「減價、半價、免費」等招數飲鴆止渴，未能真正提升教學品牌價值。

全盛時期十多間分校 現僅餘3間

翻查資料，英皇教育自1986年成立，曾是全港規模最大的補習社。九龍灣總校於2002年進駐利基大廈，發展至2009年全盛時期，全港分校更多達17間。然而，面對新高中學制及種種市場挑戰，機構自2013年起不斷縮減規模。繼今年4月沙田分校結業後，7月再迎來九龍灣分校關閉。目前全港僅剩下旺角、灣仔及荃灣3間分校，以及少數租用的上課點。

圖片及資料來源：Threads

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