港人月薪$1.2萬+6天工作惹議？失業多月終重投市場 網民反應兩極：有工返已經好好 VS 萬二蚊點生存？

近年AI興起加上引入外勞，令到本地就業市場充滿挑戰，部份求職人士於網上苦呻失業多年仍未能重投工作，有感前路茫茫。近日，一位失業多月的港人於網上社交平台分享，表示自己「又要簽賣身契」任職店務助理，惟每月月薪$1.2萬以及6天工作制，引起網民熱議，有人認為單靠此薪金難以支撐現今生活水平，也有人表示有工作已經算不錯。

港人月薪$1.2萬+6天工作惹議？失業多月終重投市場

近年本地經濟轉型，飲食業與零售業出現結業潮，多間老字號宣告結業，不少勞動力大呻搵工艱難，感到前路茫茫。近日，一位失業多月的港人於網上社交平台分享，表示自己「又要簽賣身契」任職店務助理，不過從分享的工作內容可見，店務助理月薪為$1.2萬，以及奉行6天工作制，試用期為3個月，任職滿3個月始能享有有薪年假。店務助理的薪酬待遇引起網民熱議，驚訝人工水平有如回到10多年前般，批評公司出手刻薄。

網民反應兩極：有工返已經好好 VS 萬二蚊點生存？

有網民驚訝現今就業市場「出手」回到10多年前，認為按照現時的生活成本，月薪只有$1.2萬難以負擔：「萬二蚊而家2026年喇喎？點生存？應該請咗勁耐冇人肯做」、「我10年前做SA先2係$12K，但有8日假」、「又一出手低，但又有人去做，所以啲僱主唔會變，請唔到本地就話請外勞」。不過，有網友表示失業多時還需一份工作支持生活開支，恭喜樓主終於找到工作，並勸他不妨「騎牛搵馬」，一邊工作一邊尋找條件較好的工作，「加油！萬幾OK啦！做住先，起碼每個月叫有錢」、「呢個時勢，有工返已經算好了」、「有工做就做住先，騎牛搵馬」、「好多人山窮水盡要養家人，點都要做住先㗎啦」。

有心水清的網民認為月薪應該底薪，另附加佣金及獎金，「我信另外出佣金先有正常人簽」ＣＭ８，實情亦如此網民所言，樓主後來現身回應$1.2萬為底薪，另設$4000獎金及$2000勤工獎。

文：RY

資料及圖片來源：Threads