將軍澳千色Citistore被傳結業！新都城7萬呎百貨開業26年 官方否認消息

近年本港零售業生態經歷巨變，傳統大型百貨公司的經營模式備受考驗，市場上亦接連傳出業務收縮甚至結業的消息。紮根將軍澳長達26年的「千色Citistore」近日傳出結業消息，這間自2000年起已進駐新都城中心二期的百貨公司，佔地逾7萬平方呎，是區內街坊不可或缺的購物點。消息傳出後，隨即引起廣泛關注和討論，《星島頭條》就此向千色方面了解，獲回覆表示目前未有結業安排。

網傳將軍澳新都城千色Citistore 9月結業 官方回應：未有相關安排

日前（24日），有網民在Facebook群組「將軍澳主場」引述消息，指位於新都城商場二期的千色 Citistore將於9月結束營業，並有供應商陸續收到停貨通知。千色將軍澳店於2000年12月正式開業，總面積達到71,668平方呎，是區內最具代表性的百貨公司之一，多年來為街坊提供一站式的生活零售服務。

店舖曾於2023年翻新，並設有多個專區以滿足不同顧客的需求，當中包括專售孕婦及嬰幼兒用品的「KidS’quare」、搜羅各地零食及美食的「C MART!」，以及引進日韓泰潮流服飾的「Sth.」等。

就結業傳聞，《星島頭條》向千色查詢後，獲得官方回覆澄清，指將軍澳分店並無結業打算。

街坊大嘆不捨：由細陪我大，不可失去！

千色將軍澳店開業至今26年，不僅是購物場所，更是陪伴無數街坊成長的集體回憶。對於其可能結業的消息，不少居民感到驚訝與不捨，形容它是「真係寶林台柱嚟」。許多網民留言表達惋惜之情「由細陪我大呀，冇埋千色寶琳真係冇嘢行wo」、「唔係啩，千色店已經係新都城嘅一份子，不可失去喎」。

除了情感上的不捨，更多街坊擔心結業會帶來生活上的不便，「以後可以去邊度買日用品？」、「我好需要千色嘅BB部」、「方便買日本家品同運動衫褲的好地方、又好行。咁多年無咗真係好可惜」。有網民更感嘆，隨著千色可能結業，昔日新都城的集體回憶已消失殆盡，「執埋就呢度十幾廿年所有專屬新都城嘅回憶全部冇哂」。

資料來源：將軍澳主場