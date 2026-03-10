將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
更新時間：13:37 2026-03-10 HKT
發佈時間：13:37 2026-03-10 HKT
發佈時間：13:37 2026-03-10 HKT
完善的社區配套是提升居民生活質素的關鍵，近日居住於將軍澳南的街坊有好消息了！西貢民政事務處早前公布將軍澳第67區街市大樓，計劃興建行人天橋連接天晉IIIA期及將軍澳中心兩個私人屋苑。而西貢區區議員張美雄亦率先披露新街市大樓內多項民生福利設施，部分更專為長者而設，預計落成後會更方便將軍澳居民，即睇內文詳情！
將軍澳第67區街市大樓設施一覽！毗鄰入境處 建行人天橋連接2屋苑
西貢民政事務處早前於《2026至2027年度工作計劃》中，正式提出將為興建中的將軍澳第67區街市及聯用綜合大樓，增設兩條行人天橋，旨在完善該區的行人網絡，方便居民日後前往街市及使用大樓內的其他設施。
根據民政事務處文件所述，計劃將會興建兩條闊4.5米、長約45至50米的行人天橋，分別橫跨將軍澳唐賢街及寶邑路，連接天晉IIIA及將軍澳中心兩個私人屋苑。工程預計於2027年上半年展開，目標配合大樓於2028年年底前啟用。
西貢區議員透露13層內部設施 捐血站/母嬰健康院 3項為長者而設
而區議員張美雄近日亦發布影片介紹這個新「天橋」計劃，他認為能「加強鄰近的接駁通道及交通配套，方便居民買餸」。除了交通接駁外，張美雄亦在影片中詳細介紹了這座樓高13層的街市及綜合大樓內部設施，可謂一應俱全。據張議員所指，這座聯用綜合大樓集街市、醫療及社福設施於一身，服務範圍涵蓋嬰幼兒、兒童、成人至長者的不同年齡層。
當中設施包括佔地3層、提供約140個攤檔的公營街市、兩層地底停車場、母嬰健康院、皮膚科診所、兒童體能智力測驗中心、捐血站、殘疾人士地區支援中心、兒童體能智力測驗中心，以為專為長者而設的長者鄰舍中心、長者日間護理中心及地區康健中心等。屆時，加上天橋網絡的落實，將有效串連起港鐵站、周邊大型屋苑，形成更完善的「天橋之城」佈局，大大方便居民。
延伸閱讀︰財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
