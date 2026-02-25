Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

將軍澳黃花風鈴木提早綻放！近10棵滿開形成大片金黃花海 附花期/地點

更新時間：13:00 2026-02-25
發佈時間：13:00 2026-02-25

將軍澳黃花風鈴木提早綻放！最近天氣暖和，同時迎來黃花風鈴木的盛放花期，有將軍澳街坊發現位於單車館公園的多棵黃花風鈴木已提早進入花期，形容「開得唔錯」，《星島頭條》記者親身直擊將軍澳單車館公園的開花情況，如果想趁假期賞花兼打卡，即看下文了解將軍澳黃花風鈴木交通、地點及花期！

將軍澳黃花風鈴木提早綻放！

今年因為天氣偏暖，黃花風鈴木比往年提早現身。近日，有將軍澳街坊發現位於單車館公園的多棵黃花風鈴木進入花期，公園內沿單車道及草坪邊的樹木，已有部分枝頭掛滿金黃色風鈴狀花朵，目前已經滿開，近看一球球金黃色花序高掛枝頭，滿目黃金，遠看一片金黃花海，相當優美，想親眼賞花打卡要把握花期！

將軍澳黃花風鈴木花期/交通方式

黃花風鈴木又名黃鐘木，樹高可達20米，開花時，花葉不相見；花開金黃，形狀有如風鈴，因而得名。花期通常為每年3月，花期短暫。比起往年，今年花期提早開始，除了將軍澳單車館公園外，位於東涌機場古物園的多棵黃花風鈴木已開始盛放。

將軍澳黃花風鈴木

  • 地點：香港單車館公園
  • 交通：坑口站B2出口步行約10-15分鐘；將軍澳站 A1出口步行約12-15分鐘

延伸閱讀：香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位

