先施再執一間！？上環店傳年底約滿結業 獲連鎖藥房頂租 百年百貨品牌將剩1分店......

上環先施傳結業｜近年本港老牌百貨公司的經營挑戰日增，市場版圖不斷收縮。具有標誌性的百年品牌「先施百貨」，繼擁有30年歷史的深水埗分店於年初結業後，其上環分店亦傳出將於年底租約期滿後結束營業，據報該店店址將由連鎖藥妝店接手。

上環先施百貨租約期滿 傳獲龍豐頂手

先施位於中環德輔道中的分店，租約將於今年底到期。 (網上圖片)

有媒體報導指出，先施位於中環德輔道中189號李寶椿大廈的分店，其租約將於今年底到期。該舖位面積超過1.2萬平方呎，據報已獲得本地藥妝零售商「龍豐集團」，以每月高達80萬元的租金預先承租，這意味著先施上環店將於年底前撤出。

全盛時期6分店 僅剩旺角1間

先施百貨上環店自2013年起開業，當時正值香港零售業的黃金時期，儘管舖位地處商業區而非傳統購物旺區，月租仍高達122萬元。作為香港首間華資百貨公司，「先施」由創辦人馬應彪先生的家族經營逾一個世紀，直至2020年出售予中資公司「偉祿集團」，其百年家族生意正式告一段落。

先施百貨在輝煌時期曾於全港擁有六間分店，惟近年相繼結業。西九龍中心分店於1月初結業前，曾舉行1折清貨。隨著上環分店的關閉，先施將僅剩下旺角的瓊華中心分店繼續營運。

《星島頭條》正就結業消息向先施百貨查詢，截稿前未獲回覆。