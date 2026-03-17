aeae香港｜韓國Y2K潮牌4月朗豪坊開幕！偶像同款棒球帽、外套 網民：以後唔使搵代購！

近年韓國時裝品牌在香港掀起熱潮，不少品牌如MATIN KIM、STAND OIL、MARITHÉ & FRANÇOIS GIRBAUD等，相繼來港開設分店。備受年輕一代追捧的韓國潮牌「aeae」，預告將於今年4月登陸旺角朗豪坊，開設香港首間專門店。消息一出，隨即引起一眾時裝迷的熱切期待。

aeae香港首店登陸旺角朗豪坊 韓國Y2K「輕亞風」潮牌

昨日（16日），有網民在社交平台上分享，「aeae」即將在旺角朗豪坊開店的消息，意味著粉絲們未來無需再遠赴韓國或尋找代購，便能直接購買心儀產品。對於這個消息，網民反應極為熱烈，紛紛留言表示興奮，直呼「以後唔使飛韓國唔使搵代購了」、「我個銀包準備好」、「我張信用卡準備好啦」，可見品牌的吸引力。

K-POP偶像同款！解構aeae潮流元素

「aeae」是2022年才於韓國漢南洞成立的新興設計師品牌，風格融合了美式復古與Y2K街頭潮流，包含波點、天使翅膀、星星等的元素，形成獨特的「輕亞風」，深受韓國Z世代及潮流偶像喜愛，連多位K-POP偶像，如ITZY有娜、Hearts2Hearts JUUN等私下都經常穿戴。

品牌的標誌產品是繡有「aeae」字樣的拼色棒球帽，以高挺的版型和修飾臉型的效果而聞名，在韓國幾乎是年輕潮人「人手一頂」。此外，品牌亦以大膽的色彩搭配及搶眼的Logo設計，打造出既有街頭感又適合日常穿搭的服飾，兼具設計感與實穿性。

資料來源：1okkwann＠Threads、aeae_official