旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！

飲食
更新時間：17:32 2026-03-13 HKT
發佈時間：17:32 2026-03-13 HKT

香港街頭有不少隱世美食店，近日有港女在社交平台上發文，指每晚都看見旺角一間小食店門外大排長龍，遂好奇「真係咁好食？」帖文隨即引來網民熱議，齊齊力推1物「係最好食，沒有之一！」，更有網民笑言：「求下大家唔好再推，唔想變下一個元朗肉餅飯。」，即看下文了解詳情！

旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」

近日，有港女在Threads上發文，指每次途經旺角弼街時，都會看見小食店「旦王」門外大排長龍，有逾10至20人排隊，遂好奇問「有冇人話我知係咪真係咁好食？未食過。」「旦王」位於旺角弼街，招牌酸辣粉以麻辣辣香湯底，以及紅薯粉的煙韌口感而聞名，辣度適中且酸味十足。顧客可以根據個人喜好添加額外的配料，如牛柏葉、豬大腸等，更被「香港酸辣粉關注組」譽為必食酸辣粉「Top 1」，其辣魚蛋、生菜魚肉等小食也有捧場客

網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！

帖文一出，隨即引起網民熱議，不少食客力推酸辣粉，直言「係最好食，沒有之一！」、「真係好食，之後食其他地方嘅酸辣粉都冇咁好食，唔識形容點好食法但試完就知係值得排隊」、「香港食過好多間酸辣粉，都係弼街旦王最正」、「香港最出色嘅酸辣粉。」甚至有網民笑言：「求下大家唔好再推，唔想變下一個元朗肉餅飯」、「我用一個創新術語：大寶冰室效應。」

旦王

  • 地址：旺角弼街72號地舖
  • 電話：96062394

圖片及資料來源：Threads@casssssiewai

文：Y

