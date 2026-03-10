葵涌光輝圍驚現$20燒味雙拼飯！ 食客試後大讚出品   揭老闆蝕本賣只為夥計：點都要頂住

今時今日，$20竟然吃到燒味雙拼飯 ，你能相信嗎？近日，有網民分享在葵涌光輝圍一間名為「燒味家」的小店，僅以20元購得一份足料燒味飯盒的經歷，事主對其價廉物美感到驚訝，在從背後老闆口中得悉，他與一眾夥計共渡時艱的故事，令他觸動不已，決定將小店與一眾網民分享。

葵涌光輝圍「燒味家」 驚現$20雙拼飯外賣

日前，有網民在Threads上分享個人經歷，表示最近因工作關係需在葵涌逗留，午飯時偶然發現「燒味家」的$20燒味飯盒。該網民又在帖文中附上餐牌，顯示飯盒選擇多樣，包括「燒肉拼貴妃雞／豉油雞飯」、「燒鴨飯」、「滷水鴨飯」、「雞鴨飯」等。

食客連日捧場：燒鴨、切雞絕非頭頭尾尾

該網民在帖文中表示，起初只是抱著一試的心態購買，但對飯盒的品質大感驚喜，形容「呢個價錢真係冇投訴」。由於物超所值，他其後更隔日幫襯，同時將連日吃到的飯盒照片分享，如燒鴨飯、雞鴨飯等，均可見件件燒味都連皮帶肉，不是下欄部位「唔係俾啲頭頭尾尾你，仲要啖啖肉」。

老闆坦言蝕做：班夥計跟咗佢好耐

據事主描述，店內的姨姨認得他連日幫襯，便跟他聊了幾句，店員在對話中感嘆「而家喺香港真係生意難做，好多人都北上消費」，所以店舖決定薄利多銷。其後，相信是老闆的男士又表示，店內的燒味均是自家工場新鮮燒製，他自己也親力親為，蝕本也要繼續經營，因為「點都要頂住，班夥計跟咗佢好耐，佢希望大家都有飯食」。

事主聽罷深受感動，不禁感觸地寫道：「聽完之後，我係度諗，呢個就係咪就係香港人精神？」「聽到佢講香港人而家真係好艱難，好感觸。」他表示自己在項目即將完結，希望附近的街坊或上班族能多多光顧，支持這間用心經營的小店。

網民：啲租點頂呀

這則分享引起網民熱烈迴響。許多人對20元這個定價感到難以置信，紛紛留言表達驚訝與擔憂：「啲租點頂呀？我中學食燒味飯盒都係20蚊，竟然都重係20蚊」、「20真係太平，希望佢哋頂得住啦～」。更有網民認為店家定價過低，建議「賣廿八至三十蚊都得吖！」另有食客亦留言證實「呢間ok的！味道都唔差！」，表示會前往支持。

圖片授權：fat.snowwhite

