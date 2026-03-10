Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

平過連鎖快餐店！IKEA宜家銅鑼灣店推$9.9起早餐！歎港式點心+沙嗲牛麵+免費添飲咖啡

更新時間：10:59 2026-03-10 HKT
發佈時間：10:59 2026-03-10 HKT

瑞典家居品牌IKEA宜家家居向來以價廉物美的美食深受港人歡迎，其餐廳美食更是不少人的「掃貨」後必到之處。為滿足上班族與街坊的早餐需求，IKEA銅鑼灣分店美食站由即日起，於每日早上8時至11時，推出一系列驚喜價港式及西式早餐，最平只需$9.9即可享用熱騰騰的港式點心，另設沙嗲牛肉麵、叉燒湯意粉等飽肚之選，套餐價更可配上無限添飲咖啡、茶或汽水，定價可謂比不少連鎖快餐店、便利店抵食！

IKEA宜家銅鑼灣店$9.9起歎點心 早餐超值輕食

若想來點輕巧的選擇，美食站同樣預備了多款地道港式點心。無論是彈牙的「咖喱魚蛋」、啖啖肉的「魚蓉燒賣」，還是嫩滑的「蒸腸粉」，單點一律僅售$9.9。若想更添滿足，只需$16.9起即可升級為套餐，包含一杯無限添飲的飲品。您更可選擇雙拼款式，一次過品嚐兩款心儀點心，價錢亦只由$13.9起，絕對是快速、方便又實惠的早餐首選。

港式粉麵僅$29.9！沙嗲牛麵、叉燒湯意連免費添飲咖啡、茶 

 

想以一碗暖胃的粉麵開啟一天？IKEA銅鑼灣分店獨家推出多款經典港式早餐，當中包括濃郁惹味的「沙嗲牛肉麵」，嫩滑牛肉配上香濃沙嗲湯底，是不少香港人的至愛。此外，亦有清淡健康的「雪菜雞絲米粉」和港式茶餐廳風味的「叉燒湯意粉」，每款均配上可免費添飲的咖啡或茶，以$29.9的親民價格，為您的早晨帶來一份窩心的溫暖。

新鮮出爐Pastry！$16.9牛角酥、芝士酥連飲品

除了港式選擇，IKEA亦提供多款新鮮烘焙的西式酥點，滿足喜歡歐陸風味的顧客。重點推介包括鹹香鬆化的「芝士菠菜酥」、惹味的「番茄橄欖酥」與「韭蔥芝士酥」。此外，還有甜而不膩的「朱古力榛子鬆餅」、經典「牛角酥」及「蘋果貝殼酥」等，單點由$9.9起。配上一杯香濃咖啡，享受一個悠閒的歐陸式早晨，套餐價亦只是$16.9起，性價比極高。

IKEA宜家家居銅鑼灣分店早餐優惠

  • 地址： 銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店地庫
  • 供應時間：8am-11am

