逸東酒店自助餐優惠快閃$88/位！任食生蠔/麵包蟹/蟹腳 另設買1送1優惠 復活節適用

逸東酒店自助餐優惠｜位於佐敦逸東酒店內的普慶餐廳The Astor，主打高質海鮮及環球美食，向來深受食客喜愛。近日，酒店聯乘Klook推出快閃自助餐優惠，自助晚低至$88/位就歎到，更可以任食生蠔、蟹腳、麵包蟹及多款時令海鮮，非常抵食！與此同時，平台同步推出自助餐買一送一優惠，即睇內文優惠詳情！

香港逸東酒店普慶餐廳The Astor由即日起至3月29日推出「韓風美食派對」主題自助餐，供應一系列韓國地道美食，以及多款時令海鮮，包括生蠔、麵包蟹及蟹腳等，同時設有多個現場即席炮製專區，晚市時段更會為每位客人送上蜂蜜牛油美國緬因洲龍蝦尾一客，配自選芝士味或香辣味醬汁；以及一份晚市限定的韓式燒牛肉，嚴選韓牛即席炮製，滋味十足。

而由3月30日起，餐廳會推出全新「西班牙美食市集」主題自助餐，以巴塞隆拿著名的La Boqueria市集為靈感，供應藏紅花蒜泥蛋黃醬龍蝦尾、烤乳豬、海鮮飯、西班牙小菜和甜點拼盤等傳統美食，感受地道西班牙風情。

逸東酒店普慶餐廳The Astor自助晚餐推出快閃優惠，由3月10日上午11時起經Klook平台預訂，每位低至$88起（原價：$801）！與此同時，平台同步推出自助晚餐買一送一優惠，折後低至$918起（原價：$1,602），人均只需$459，記得把握機會預訂！

