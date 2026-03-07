本地時裝店HISSO突然宣布全線結業！開業15年 清貨減價1折起 網民不捨︰好鐘意你哋啲衫

繼香港餐飲業經營困難外，連零售業也面對寒冬。本土港產潮牌時裝店HISSO及其姊妹店Story Behind，今日（3月7日）於社交平台無預警下宣布，全線分店將於4月7日前陸續結業，為長達15年的營運劃上句號。消息一出，隨即引來網民熱議，大批忠實顧客對此表示突然及不捨，即睇內交詳情。

時裝店HISSO宣布全線結業！開業15年 本地設計品牌

本土時裝店HISSO及Story Behind的社交平台專頁，今日同步發出結業通知。HISSO團隊帖文以「我們要畢業了」為題，感謝顧客多年支持，並宣布全線12間分店及姊妹品牌Story Behind的6間分店，將營運至4月7日，期間會進行結業清貨。

HISSO於帖文中形容：「15年，是一個圓滿的數字，是時候為這段旅程劃上句號」，同時亦感激顧客支持，「衷心感謝你們支持本地品牌，感謝你們曾經選擇HISSO」。團隊亦表示會「帶著滿滿的回憶、感恩的心和微笑跟大家說再見」。

姊妹店Story Behind同步執笠 清貨減價1折起

同一時間，成立3年的姊妹品牌時裝店Story Behind亦於IG發文，宣布「所有門店將陸續結束直至4月7日」，並形容品牌是「一次大膽的嘗試，源於一個任性的想法」，感謝顧客讓這段「小小而珍貴的故事，優雅地落幕」。而兩品牌均表示，結業清貨將由即日起開始，全場貨品會低至1折起，3件再額外9折。

開業15年 全港合共18間分店

HISSO是一間於2011年創立的時裝店，強調堅持「堅持做自己認為啱既事，堅持夢想，堅持相信本地設計」的理念，從，其親民的價格及設計風格一向深受年輕人歡迎。從小店起家，憑著親民貼地的價格及緊貼潮流的設計，成功擴展至於全港有多間分店。而現時則有12間分店，分別於觀塘APM、九龍灣淘大商場、九龍灣德福廣場、啟德零售館、銅鑼灣皇室堡、旺角T.O.P.、旺角朗豪坊、沙田新城市廣場、葵芳新都會、荃灣荃新天地及荃灣千色Citistore。

而姊妹店Story Behind則於3年前成立，主打優雅風格女裝，並期望將「對優雅的執念化成一件能觸碰生活的單品」，同樣深受女性顧客歡迎。現時於全港則有6間分店，分別位於銅鑼灣wwwtc mall、荃灣荃新天地、旺角T.O.P.、觀塘APM、沙田新城市廣場及九龍灣德福廣場。

網民大表不捨︰買唔到靚衫

兩店的結業消息震撼大批粉絲及顧客，不少網民湧入帖文留言表達不捨。許多熟客表示，HISSO是陪伴他們成長的品牌，有網民稱「我真係著你哋嘅產品冇12、13年都有10年」，見證品牌由小店擴展；亦有留言指其服飾風格合適，質量高且價格相宜，「可以用親民嘅價錢買到高質素嘅產品少之又少」，並大讚是「少數香港本地男裝」。不少人對日後「買唔到靚衫」感到惋惜，認為香港又少了一個本地時裝選擇。

資料來源︰hissohk@IG、storybehindhk＠IG