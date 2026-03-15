Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化

飲食
更新時間：15:31 2026-03-15 HKT
發佈時間：15:31 2026-03-15 HKT

旅遊不僅是欣賞風景，更是體驗當地文化與人情的過程。近日，兩位韓國旅遊博客在香港一間茶餐廳用餐時，喜歡上甚有茶記特色的黑白淡奶茶杯及茶餐廳餐碟，更想出價購買。雖然兩人被老闆當場拒絕，卻在離開前，意外獲老闆特別對待，令女方差點感動得哭出來。事件在網上分享後，引發了香港及韓國兩地網民的熱烈討論。

韓旅遊KOL遊港 食茶餐廳意外獲贈黑白淡奶茶杯

事緣，在Instagram上擁有超過8萬粉絲的兩名韓國旅遊博客「@daero._.nana」，早前來港旅遊，並在社交平台上分享了一段在茶餐廳的難忘經歷。他們在影片及長文中詳細記述了這場充滿人情味的巧遇，迅速獲得逾兩萬人讚好。

根據博客的描述，他們在住宿附近的茶餐廳享用早餐時，被餐廳所使用的特色杯碟深深吸引，形容它們「很漂亮」。於是，他們嘗試用簡單的英語詢問老闆可否購買，但老闆直接拒絕，表示「No sale. (不賣。)」。正當他們以為只能抱憾而歸，並準備結賬離開時，老闆卻突然拿出兩套全新的奶茶杯要表示送給他們。兩人驚喜之餘，堅持要付錢，但老闆態度堅決，豪氣地說：「No money. (不用錢。)」、「For you. (給你的。)」、「No problem. (沒問題。)」。這份盛情讓兩位博客感動不已，女方更一度熱淚盈眶。

意外驚喜感動落液 網民大讚老闆「說好香港故事」

該影片被香港網民轉載至Threads後，同樣引起巨大迴響，大讚這是「真說好香港故事，輸出香港文化」。不少香港網民分享了類似的窩心經歷，例如有韓國人在搭枱時獲贈整籠未動過的蝦餃；也有日本長輩在茶檔學講廣東話時，獲得老闆的耐心教導和贈送明信片。

許多留言指出，香港人只是「表面cool內心好warm（表面冷酷，內心溫暖）」，只要遊客有禮貌，便會得到更熱情的對待，並形容「呢啲咪就係我哋成日講人情味」。此外，亦有網民認出，該餐廳是位於西營盤水街與干諾道西交界的一間茶餐廳，更曾是電影的取景地。

這次茶餐廳送杯事件，不僅為兩位韓國遊客創造了難忘的旅途回憶，更透過網絡展現了香港獨有的「人情味」。網民的討論普遍認為，這種不經意的善意與互動，正是香港文化中最真摯、最能打動人心的一面，遠勝於任何官方的宣傳。

 

圖片及資料來源：@daero._.nana

 

同場加映：牛池灣村新龍城茶樓4月結業！羅家英都大推 67年寮屋鐵皮茶檔 告別玩雀歎茶+懷舊手工點心

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
警員在單位調查墮樓原因。楊偉亨攝
荃灣恆麗園2歲男童墮樓亡 客廳沒裝窗花 父母涉疏忽照顧兒童被捕
突發
3小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
超市雞蛋逐隻揀旁人大聲訓斥 自私大叔8字「真言」厚顏回應 苦主：買過一盒爛足5隻｜Juicy叮
超市雞蛋逐隻揀旁人大聲訓斥 自私大叔8字「真言」厚顏回應 苦主：買過一盒爛足5隻｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
食用安全
5小時前
浴室寶乾衣無用兼食電？電器專門店教4招提升效率 用對方法即變「乾衣神器」！
浴室寶乾衣無用兼食電？電器專門店教4招提升效率 用對方法即變「乾衣神器」！
生活百科
14小時前
前TVB高層身家過億拎「垃圾袋」搭地鐵 凸腩造型惹熱議 手上一物藏不住隱形富豪身份？
前TVB高層身家過億拎「垃圾袋」搭地鐵 凸腩造型惹熱議 手上一物藏不住隱形富豪身份？
影視圈
19小時前
把握3月底扣稅死線 退休收租食長糧亦可慳稅 林本利：每年保留6萬TVC即可
把握3月底扣稅死線 退休收租食長糧亦可慳稅 林本利：每年保留6萬TVC即可
投資理財
9小時前
中年好聲音4丨「菜街歌后」彭梓嘉炮轟導師Calvin Sir 不滿被逼做一事：我可能會死在台上
中年好聲音4丨「菜街歌后」彭梓嘉炮轟導師Calvin Sir 不滿被逼做一事：我可能會死在台上
影視圈
19小時前
奇案解密︱南充四惡魔姦殺11人分屍　嘉陵江斷頭浮屍牽出驚天血案
奇案解密︱南充四惡魔姦殺11人分屍　嘉陵江斷頭浮屍牽出驚天血案
奇聞趣事
8小時前