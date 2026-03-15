韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化

旅遊不僅是欣賞風景，更是體驗當地文化與人情的過程。近日，兩位韓國旅遊博客在香港一間茶餐廳用餐時，喜歡上甚有茶記特色的黑白淡奶茶杯及茶餐廳餐碟，更想出價購買。雖然兩人被老闆當場拒絕，卻在離開前，意外獲老闆特別對待，令女方差點感動得哭出來。事件在網上分享後，引發了香港及韓國兩地網民的熱烈討論。

韓旅遊KOL遊港 食茶餐廳意外獲贈黑白淡奶茶杯

事緣，在Instagram上擁有超過8萬粉絲的兩名韓國旅遊博客「@daero._.nana」，早前來港旅遊，並在社交平台上分享了一段在茶餐廳的難忘經歷。他們在影片及長文中詳細記述了這場充滿人情味的巧遇，迅速獲得逾兩萬人讚好。

根據博客的描述，他們在住宿附近的茶餐廳享用早餐時，被餐廳所使用的特色杯碟深深吸引，形容它們「很漂亮」。於是，他們嘗試用簡單的英語詢問老闆可否購買，但老闆直接拒絕，表示「No sale. (不賣。)」。正當他們以為只能抱憾而歸，並準備結賬離開時，老闆卻突然拿出兩套全新的奶茶杯要表示送給他們。兩人驚喜之餘，堅持要付錢，但老闆態度堅決，豪氣地說：「No money. (不用錢。)」、「For you. (給你的。)」、「No problem. (沒問題。)」。這份盛情讓兩位博客感動不已，女方更一度熱淚盈眶。

意外驚喜感動落液 網民大讚老闆「說好香港故事」

該影片被香港網民轉載至Threads後，同樣引起巨大迴響，大讚這是「真說好香港故事，輸出香港文化」。不少香港網民分享了類似的窩心經歷，例如有韓國人在搭枱時獲贈整籠未動過的蝦餃；也有日本長輩在茶檔學講廣東話時，獲得老闆的耐心教導和贈送明信片。

許多留言指出，香港人只是「表面cool內心好warm（表面冷酷，內心溫暖）」，只要遊客有禮貌，便會得到更熱情的對待，並形容「呢啲咪就係我哋成日講人情味」。此外，亦有網民認出，該餐廳是位於西營盤水街與干諾道西交界的一間茶餐廳，更曾是電影的取景地。

這次茶餐廳送杯事件，不僅為兩位韓國遊客創造了難忘的旅途回憶，更透過網絡展現了香港獨有的「人情味」。網民的討論普遍認為，這種不經意的善意與互動，正是香港文化中最真摯、最能打動人心的一面，遠勝於任何官方的宣傳。

圖片及資料來源：@daero._.nana