萬寧限時全場88折！無門檻優惠只限一天 賀年禮盒/糖果/日用品 指定產品送$150現金券

農曆新年將至，是時候為家居添置年貨。今個周末，除了百佳、惠康及屈臣氏等連鎖店有88折優惠外，廣受港人歡迎的個人護理產品店「萬寧」亦同步推出88折優惠。於明天（2月7日），萬寧會推出全場無門檻88折限時優惠，無論是門市或網店，都可盡享這次難得的購物禮遇。此外，還有多重加碼優惠及信用卡回贈，讓辦年貨辦得更精明、更划算。

萬寧於明天（2月7日）會推出全場無門檻88折限時優惠，無論是門市或網店，都可盡享這次難得的購物禮遇。

連鎖個人護理產品店萬寧會於2月7日，推出只限一天的「全場無門檻88折」限時優惠，屆時顧客購買所以產品將會有全單88折的折扣，包括賀年必買的送禮禮盒、日用品、個人護理用品如紙巾、洗頭水、護膚品等。

萬寧亦用步推出多項加碼禮遇，讓折扣優惠疊加，慳得更多。無論是為長輩挑選保健品，還是為自己添置新的護膚品，都能找到心頭好︰

保健品心意之選： 選購靈芝、蟲草等傳統保健產品，買滿$688即送$100萬寧現金優惠券，為長輩送上最真摯的健康祝福。

選購靈芝、蟲草等傳統保健產品，買滿$688即送$100萬寧現金優惠券，為長輩送上最真摯的健康祝福。 護膚扮靚迎新春： 購買護膚產品滿$150，即可獲贈$50萬寧現金優惠券。同時，面膜及眼膜產品買滿$199更可享照價9折。

購買護膚產品滿$150，即可獲贈$50萬寧現金優惠券。同時，面膜及眼膜產品買滿$199更可享照價9折。 造型煥然一新： 新一年當然要有新形象，選購頭髮護理及染髮產品滿$150，同樣有$50現金優惠券回贈，輕鬆打造新年新髮型。

新一年當然要有新形象，選購頭髮護理及染髮產品滿$150，同樣有$50現金優惠券回贈，輕鬆打造新年新髮型。 派對零食準備：辦年貨又怎少得了糖果小食？為新年派對或全盒入貨，買滿$150即送$20現金優惠券，部分零食糖果更有買第二件半價優惠。

信用卡與yuu會員享回贈

萬寧亦聯同yuu獎賞計劃及滙豐信用卡推出專屬回贈，讓優惠最大化。yuu會員現可憑積分兌換萬寧電子現金券，最多可節省達12%。5,500 yuu積分即可兌換$30電子現金券，而21,000 yuu積分則可兌換$120電子現金券，辦年貨時當作現金使用，非常划算。

與此同時，滙豐信用卡持卡人只需在Reward+應用程式登記，並於萬寧累積合資格簽賬滿$1,000，即可享受高達10%「獎賞錢」回贈，絕對是辦年貨、買禮物的最佳時機。

萬寧全場88折優惠詳情

適用日期︰2月7日

優惠店舖︰全線香港及澳門萬寧門店及網店 ( https://bit.ly/4a6n4WW )

條款及細則：不適用於購買萬寧禮劵、初生配方嬰兒奶粉、處方藥物、出位價產品等；不可與其他優惠券或折扣同時使用；所有贈品及優惠券數量有限，送完即止



資料來源︰Mannings 萬寧