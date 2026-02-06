屈臣氏全場無門檻88折！1日限定加碼派$80利是 1招再慳$15

屈臣氏產品多元化又齊全，一直深受消費者喜愛。為回饋顧客，屈臣氏將於本週六（2月7日）為「易賞錢」會員帶來限時驚喜，推出全場無門檻88折的震撼優惠，更額外送出$80「利是」及其達優惠券，折扣高達$200！無論是保健品、護膚美妝，還是日常用品，都能以超值價格一次購足，讓您與家人以滿滿活力迎接每一天。

屈臣氏將於本週六（2月7日）推出全場無門檻88折優惠。

活動當日，易賞錢會員只需在屈臣氏門市或網店購物，即可享受多重優惠。網店顧客結帳時輸入優惠碼「12OFF」，同樣能參與這次的購物盛事，輕鬆選購心頭好。

優惠1: 全場無門檻88折。

優惠2: 買滿$388即送$80屈臣氏利是（$50優惠券x1及$30優惠券x1）。

優惠3: 購買護膚/美妝產品滿$150，再送$50護膚/美妝產品優惠券。

優惠4: 購買精選傷風感冒產品滿$150，即送$10中西藥產品優惠券。

優惠5: 購買精選頭髮保健產品滿$488，送$60健康產品優惠券。

此外，使用指定付款方式更能節省更多。DBS COMPASS VISA持卡人單一簽賬淨額滿HK$400或以上，可享HK$40屈臣氏電子優惠券；而在門市使用WeChat Pay HK付款，買滿HK$300即減HK$15。

美容護膚/補健用品 折上折必買推介

這次優惠活動涵蓋眾多星級產品，絕對是補貨的最佳時機。

健康保健之選：

純之益 骼再生30粒： 專為關注關節健康的人士而設，有助維持骨骼靈活。88折後兩件平均每件僅$210.4。

博士倫特效博視康®維生素AREDS 2升級配方120粒： 為眼睛提供所需營養，守護您的靈魂之窗。兩件85折後再享88折，平均每件$445.1。

BLACKMORES腸道益生菌300億/免疫濕敏益生菌200億 30粒： 買二送一優惠，88折後三件平均每件$175.5，是維持腸道健康的實惠之選。

美妝護膚必備：

OLAY 胜肽專研緊緻滋潤面霜50克新年套裝： 蘊含胜肽精華，有助撫平細紋，回復年輕緊緻。88折後僅$280.7，購買指定系列產品滿額再送價值$169的禮品。

CUREL豐盈泡沫潔面乳150毫升： 專為乾燥敏感肌膚設計，泡沫豐盈綿密，溫和潔淨同時保持肌膚水潤。88折後$60.7。

個人護理好物：

精選染髮及造型產品： 買一送一，例如JENNY HOUSE魔力布丁染髮劑，88折後兩件平均每件$48.4，讓您輕鬆轉換髮色。

舒適達專業抗敏護齦美白牙膏100克： 購買指定舒適達牙膏4支，獨家送出總值$421的豐富禮品，全面照顧您的口腔健康。

