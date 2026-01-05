一田超市/百貨新春優惠低至2折！鮑魚、花菇福袋$258起 年貨$18專區

一田優惠｜農曆新年將至，又是時候辦年貨、為摯愛親朋準備賀禮。為迎接新歲，一田 YATA將於2026年1月9日至22日期間，隆重呈獻《一田．春饗好禮》優惠，全線超市及百貨產品勁減低至2折，當中更有多款獨家賀年福袋，例如與安記聯乘的鮑魚福袋僅售$258，絕對是辦年貨必到的掃貨點！

一田超市/百貨大減價低至2折！鮑魚、花菇福袋$258起

一田安記/官燕棧獨家福袋 年貨$18專區

團年飯的餐桌上，矜貴的海味最能體現氣派。今年一田特別與「安記」及「官燕棧」兩大經典品牌合作，獨家推出激筍海味福袋。「安記X一田鮑魚福袋」由原價$545減至$258，而「官燕棧X一田迎春福袋」更由原價$928勁減至$318，折扣低至35折起。福袋內含溏心鮑魚、品牌花菇等高級食材，輕鬆將家常團年飯升級為星級盛宴。

除了高級禮盒，一田亦照顧到日常所需，特設$18及$28震撼專區，多款新春必備的筍貨以驚喜價發售，例如獨家的「Lavasty流心西多士」，輕輕切開即有香濃內餡流出，滋味十足。此外，更有超過一百款超市筍貨提供「買一送一」優惠，從烹調佳餚必備的「西班牙Batalle白豚豬展肉」，到大掃除洗邋遢所需的「JOY W除菌微香濃縮洗潔精系列」，讓顧客以最划算的價錢，為新一年做好萬全準備。



1支付方法即送$28優惠券

歲晚大掃除，正好為家居換上新裝。一田的生活百貨用品優惠低至2折，涵蓋廚具、床品及濾水器等，如A-fontane抗病毒按摩枕及德國卡爾牌中式炒鑊。部分分店更設開倉優惠，CASABLANCA棉被及OSIM按摩椅均以折扣價發售。

使用EPS付款更可享雙重著數。推廣期內單一消費淨額滿$388，即可換領$28現金優惠券，每卡每日最多以換領兩張；選購指定貨品再以EPS付款，更可享額外95折，讓新春購物更抵更盡興！

一田．春饗好禮優惠詳情