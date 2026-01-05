麥當勞新年優惠再加碼！1招支付即減$5 麥樂雞/脆香雞翼/麥炸雞$10

踏入2026年，麥當勞再度為顧客帶來驚喜，與本地電子支付平台PayMe合作，推出限時快閃優惠。 由即日起，顧客只需透過PayMe應用程式，即可輕鬆領取港幣$5的麥當勞專屬優惠券，在享受美食的同時，又能節省更多。此外，麥樂雞、麥炸雞及脆香雞翼全部只需$10，絕對是不容錯過的慳錢攻略！

1招食麥當勞即減$5！麥樂雞/脆香雞翼/麥炸雞優惠$10

這次麥當勞與PayMe的合作，為期兩星期，旨在回饋廣大食客的支持。 即日起至1月15日， 顧客只需打開PayMe手機應用程式，即可領取$5快閃優惠券。 領券後，當天於麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機或使用麥當勞App點餐，消費滿$40或以上，並選擇以PayMe作為付款方式，系統便會自動扣減$5，操作簡單方便。

如何領取麥當勞 x PayMe $5優惠券？

打開PayMe應用程式。 在App內尋找相關推廣頁面。 一鍵領取$5麥當勞快閃優惠券。

麥當勞 x PayMe 新年快閃優惠

推廣日期：即日起至2026年1月15日。

使用方法：適用於麥當勞餐廳及麥當勞App。

備註：每位用戶在推廣期內最多可使用兩張優惠券。 優惠券數量有限，先到先得，不適用於任何透過銀聯方式的付款交易。

$10快閃加配！歎盡3款皇牌小食：麥炸雞／脆香雞翼

除了備受歡迎的「麥麥心意賞」新年優惠外，即日起至1月8日，麥當勞更加推$10快閃優惠。顧客凡選購任何超值套餐，例如經典的巨無霸、惹味的板燒雞腿飽，或是香脆的脆香雞翼套餐等，均可享受此優惠。推廣亦適用於「麥麥心意賞」的顧客。加配的小食選擇豐富，包括外脆內嫩的麥樂雞（4件）、金黃香脆的麥炸雞（1件），或是皮脆肉滑的脆香雞翼（2件），全部只需$10。

