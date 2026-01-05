Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥當勞新年優惠再加碼！1招支付即減$5 麥樂雞/脆香雞翼/麥炸雞$10

飲食
更新時間：11:56 2026-01-05 HKT
發佈時間：11:56 2026-01-05 HKT

踏入2026年，麥當勞再度為顧客帶來驚喜，與本地電子支付平台PayMe合作，推出限時快閃優惠。 由即日起，顧客只需透過PayMe應用程式，即可輕鬆領取港幣$5的麥當勞專屬優惠券，在享受美食的同時，又能節省更多。此外，麥樂雞、麥炸雞及脆香雞翼全部只需$10，絕對是不容錯過的慳錢攻略！ 

1招食麥當勞即減$5！麥樂雞/脆香雞翼/麥炸雞優惠$10

這次麥當勞與PayMe的合作，為期兩星期，旨在回饋廣大食客的支持。 即日起至1月15日， 顧客只需打開PayMe手機應用程式，即可領取$5快閃優惠券。 領券後，當天於麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機或使用麥當勞App點餐，消費滿$40或以上，並選擇以PayMe作為付款方式，系統便會自動扣減$5，操作簡單方便。 

如何領取麥當勞 x PayMe $5優惠券？

  1. 打開PayMe應用程式。
  2. 在App內尋找相關推廣頁面。
  3. 一鍵領取$5麥當勞快閃優惠券。

麥當勞 x PayMe 新年快閃優惠

  • 推廣日期：即日起至2026年1月15日。 
  • 使用方法：適用於麥當勞餐廳及麥當勞App。
  • 備註：每位用戶在推廣期內最多可使用兩張優惠券。 優惠券數量有限，先到先得，不適用於任何透過銀聯方式的付款交易。

 

$10快閃加配！歎盡3款皇牌小食：麥炸雞／脆香雞翼

除了備受歡迎的「麥麥心意賞」新年優惠外，即日起至1月8日，麥當勞更加推$10快閃優惠。顧客凡選購任何超值套餐，例如經典的巨無霸、惹味的板燒雞腿飽，或是香脆的脆香雞翼套餐等，均可享受此優惠。推廣亦適用於「麥麥心意賞」的顧客。加配的小食選擇豐富，包括外脆內嫩的麥樂雞（4件）、金黃香脆的麥炸雞（1件），或是皮脆肉滑的脆香雞翼（2件），全部只需$10。

 

資料來源：McDonald's

 

同場加映：365日免費食麥樂雞！麥當勞推「麥麥狂食最Dope大賽」 大獎贏全年麥樂雞金卡

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB 子女一致反對 認高估自己：以為唔使咁辛苦
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
影視圈
5小時前
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
00:56
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
影視圈
12小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
4小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
17小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
19小時前
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
影視圈
2026-01-04 10:00 HKT
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
01:00
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
影視圈
12小時前
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
影視圈
12小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
12小時前