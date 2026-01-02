Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

365日免費食麥樂雞！麥當勞推「麥麥狂食最Dope大賽」 大獎贏全年麥樂雞金卡

飲食
更新時間：17:46 2026-01-02 HKT
發佈時間：17:46 2026-01-02 HKT

全年免費食麥樂雞的機會來了！金黃香脆的麥樂雞可謂是麥當勞經典美食之一，無論是大人或小朋友，都對它愛不釋手。適逢$10九件麥樂雞優惠，麥當勞在社交平台Threads上推出「麥麥狂食最Dope大賽」，邀請全港市民一同參與瘋狂的麥樂雞盛宴，參加者更有機會贏取全年365日免費食麥樂雞的「麥樂雞金卡」，絕對是麥樂雞迷的一大喜訊！

麥當勞邀網民「瘋狂食麥樂雞」 贏終極「金卡」

麥當勞推出「麥麥狂食最Dope大賽」，邀請全港市民一同參與瘋狂的麥樂雞盛宴。
麥當勞推出「麥麥狂食最Dope大賽」，邀請全港市民一同參與瘋狂的麥樂雞盛宴。

是次「麥麥狂食最Dope大賽」的玩法相當簡單，參加者只需在活動期間，於麥當勞Threads的指定活動貼文下，留言分享自己享用麥樂雞的最「Dope」相片或影片，即「最有型」、「最特別」或「最誇張」的食法，並獲得最多「讚好」的參加者，即可贏得大獎「麥樂雞金卡」。從網上可見，活動反應相當熱烈，不少網民都發揮無限創意，例如將麥樂雞化身成「菠蘿咕嚕麥樂雞」、「麥樂雞餅」等，甚至有人將大量麥樂雞砌成小山，或當作生日蛋糕，各種充滿趣味的食法，令人目不暇給，盡顯香港人的創意和幽默感。

「麥樂雞金卡」每日免費換一盒 全年365日盡享

相信大家最關心的，必定是終極大獎「麥樂雞金卡」的詳情。得獎者將可獲得一張「麥樂雞金卡」優惠券，並於2026年1月30日至2027年1月29日期間，每日早上11時至凌晨3時59分，到香港指定的麥當勞餐廳，免費兌換一盒9件裝的麥樂雞，配上甜酸醬、燒烤醬或芥末醬等各款經典醬料，滋味無窮。一年365日都可以隨時品嚐這份美味，絕對是麥樂雞愛好者的夢幻獎品。

麥樂雞「麥麥狂食最Dope大賽」

  • 活動平台： 香港麥當勞Threads (@mcdonaldshk)

  • 活動日期： 即日起至1月4日晚上11時59分

  • 參加方法：

    1. 追蹤香港麥當勞Threads帳號 (@mcdonaldshk)。

    2. 於指定活動貼文留言，並附上享用麥樂雞的相片或影片。

    3. 留言獲得最多「讚好」者即可勝出。

  • 獎品： 「麥樂雞金卡」一張，可於一年內每日免費兌換9件麥樂雞一盒。

  • 結果公佈： 麥當勞將於2026年1月9日或之前，以私訊方式聯絡得獎者。

  • 條款及細則：

    • 得獎者需在2026年1月16日或之前成為麥當勞App用戶，並提供有效資料。

    • 獎品將於2026年1月30日或之前，以優惠券形式存入得獎者的麥當勞App戶口。

    • 獎品不適用於山頂廣場、九龍站、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場、香港國際機場離境大堂及一號客運大樓的麥當勞餐廳。

    • 獎品不得轉讓、轉換或兌換現金。

    • 活動受其他條款及細則約束，詳情請參閱官方公布。

 

同場加映：麥當勞$10九件麥樂雞回歸！一連7日大派優惠 脆香雞翼/菠蘿脆辣雞腿飽加汽水$20起

 

 

 

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:16
樂華南邨謀殺案│女死者父親首開腔：「希望盡快搵到兇手 為佢沉冤得雪」　
突發
6小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
9小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
8小時前
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
生活百科
5小時前
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
投資理財
4小時前
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
影視圈
7小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
2026-01-01 17:44 HKT
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大維修工程｜廉署拘21人 涉觀塘兩屋苑大維修貪污 部分人有黑社會背景
00:57
大維修工程｜廉署拘21人 涉觀塘兩屋苑大維修貪污 部分人有黑社會背景
社會
5小時前