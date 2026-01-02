365日免費食麥樂雞！麥當勞推「麥麥狂食最Dope大賽」 大獎贏全年麥樂雞金卡

全年免費食麥樂雞的機會來了！金黃香脆的麥樂雞可謂是麥當勞經典美食之一，無論是大人或小朋友，都對它愛不釋手。適逢$10九件麥樂雞優惠，麥當勞在社交平台Threads上推出「麥麥狂食最Dope大賽」，邀請全港市民一同參與瘋狂的麥樂雞盛宴，參加者更有機會贏取全年365日免費食麥樂雞的「麥樂雞金卡」，絕對是麥樂雞迷的一大喜訊！

麥當勞邀網民「瘋狂食麥樂雞」 贏終極「金卡」

麥當勞推出「麥麥狂食最Dope大賽」，邀請全港市民一同參與瘋狂的麥樂雞盛宴。

是次「麥麥狂食最Dope大賽」的玩法相當簡單，參加者只需在活動期間，於麥當勞Threads的指定活動貼文下，留言分享自己享用麥樂雞的最「Dope」相片或影片，即「最有型」、「最特別」或「最誇張」的食法，並獲得最多「讚好」的參加者，即可贏得大獎「麥樂雞金卡」。從網上可見，活動反應相當熱烈，不少網民都發揮無限創意，例如將麥樂雞化身成「菠蘿咕嚕麥樂雞」、「麥樂雞餅」等，甚至有人將大量麥樂雞砌成小山，或當作生日蛋糕，各種充滿趣味的食法，令人目不暇給，盡顯香港人的創意和幽默感。

「麥樂雞金卡」每日免費換一盒 全年365日盡享

相信大家最關心的，必定是終極大獎「麥樂雞金卡」的詳情。得獎者將可獲得一張「麥樂雞金卡」優惠券，並於2026年1月30日至2027年1月29日期間，每日早上11時至凌晨3時59分，到香港指定的麥當勞餐廳，免費兌換一盒9件裝的麥樂雞，配上甜酸醬、燒烤醬或芥末醬等各款經典醬料，滋味無窮。一年365日都可以隨時品嚐這份美味，絕對是麥樂雞愛好者的夢幻獎品。

麥樂雞「麥麥狂食最Dope大賽」

活動平台： 香港麥當勞Threads (@mcdonaldshk)

活動日期： 即日起至1月4日晚上11時59分

參加方法： 追蹤香港麥當勞Threads帳號 (@mcdonaldshk)。 於指定活動貼文留言，並附上享用麥樂雞的相片或影片。 留言獲得最多「讚好」者即可勝出。

獎品： 「麥樂雞金卡」一張，可於一年內每日免費兌換9件麥樂雞一盒。

結果公佈： 麥當勞將於2026年1月9日或之前，以私訊方式聯絡得獎者。

條款及細則： 得獎者需在2026年1月16日或之前成為麥當勞App用戶，並提供有效資料。 獎品將於2026年1月30日或之前，以優惠券形式存入得獎者的麥當勞App戶口。 獎品不適用於山頂廣場、九龍站、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場、香港國際機場離境大堂及一號客運大樓的麥當勞餐廳。 獎品不得轉讓、轉換或兌換現金。 活動受其他條款及細則約束，詳情請參閱官方公布。



