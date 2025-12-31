Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥當勞$10九件麥樂雞回歸！一連7日大派優惠 脆香雞翼/菠蘿脆辣雞腿飽加汽水$20起

飲食
踏入新一年，香港麥當勞宣佈將於2026年元旦起，推出一連串破天荒的驚喜優惠。除了在元旦日限定的全日早餐，麥當勞App更會連續7日推出「麥麥心意賞」，以低至$10的震撼價提供多款人氣美食。另外，大受歡迎的麥炸雞系列亦會以$39的全年優惠價發售，讓大家在2026年慳到盡、食到盡！

麥當勞App連續7日限定！$10起歎麥樂雞/菠蘿批

麥當勞App用戶絕對不容錯過！由1月2日起至1月8日，麥當勞App將會一連7日接力放送「麥麥心意賞」優惠。打頭陣的是經典滋味「$10九件麥樂雞」。緊接著有甜品控最愛的「$10兩件菠蘿批」及「$10兩件香芋批」，前者酸甜開胃，後者軟糯香甜，同樣是下午茶的最佳選擇。想吃得更豐富？App亦準備了多款漢堡套餐，包括「$25雙層魚柳飽」、「$25四重芝士孖堡」及「$25菠蘿脆辣雞腿飽」，款款足料，配上中汽水，絕對是超值的午餐之選。最後以「$20四件脆香雞翼」作結，為連續7日的優惠畫上完美句號。

麥炸雞超值價！$39歎辣辣麥炸雞/蜜糖BBQ雞

炸雞愛好者注意！由2026年1月2日起，麥炸雞系列將以全年無休的$39超值價登場，比原價勁減超過$10！系列包括三款獨特口味，迎合不同食客的喜好。全新登場的「辣辣麥炸雞」，加入了指天椒、黑椒及大蒜等秘製醬汁醃製，辣度三級跳，味道刺激，勢必成為嗜辣者的最愛。而「蜜糖BBQ麥炸雞」則在香脆的炸雞上均勻地沾滿蜜糖燒烤醬，口感香甜濃郁。當然不少得經典的「原味麥炸雞」，入口微辣惹味，皮脆肉嫩，令人一試難忘。

元旦限定全日早餐 楓糖班戟漢堡/珍寶套餐回歸

想在除夕夜狂歡倒數後，以一頓豐富的早餐迎接2026年？麥當勞將於1月1日限定供應全日早餐，滿足一眾夜貓子的願望。當中包括港人最愛的楓糖班戟漢堡（McGriddles）系列，以帶有楓糖香甜的鬆軟班戟，夾著鹹香的豬柳、煙肉及雞蛋，滋味無窮。同場還有份量十足的經典「珍寶套餐」，包含熱香餅、豬柳、炒蛋及脆薯餅，為新一年注入滿滿能量。

麥當勞2026優惠詳情

麥當勞App「麥麥心意賞」

  • 推廣日期：2026年1月2日至1月8日

  • 優惠詳情：

    • 1月2日：$10 九件麥樂雞

    • 1月3日：$10 兩件菠蘿批

    • 1月4日：$10 兩件香芋批

    • 1月5日：$25 雙層魚柳飽配中汽水

    • 1月6日：$25 四重芝士孖堡配中汽水

    • 1月7日：$25 菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水

    • 1月8日：$20 脆香雞翼(4件)配中汽水

麥炸雞系列全年優惠

  • 推廣日期：2026年1月2日起

  • 優惠詳情：$39 歎辣辣麥炸雞、蜜糖BBQ麥炸雞或原味麥炸雞超值套餐。

元旦限定全日早餐

  • 推廣日期：2026年1月1日

  • 優惠詳情：全日供應McGriddles系列套餐（$35起）及珍寶套餐（$37）。

 

條款及細則：以上優惠不適用於海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場等指定餐廳。優惠受條款及細則約束，食品及飲品供應視乎個別餐廳供應量而異，詳情請參閱麥當勞App。

 

同場加映：大家樂突發優惠！早午晚茶市4餐低至$33 歎鱈魚柳/醬香雞飯/紅燒乳鴿配炒麵

 

