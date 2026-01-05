IKEA宜家家居$39.9/套食物盒獲大讚 港人買一套竟變出XX盒 笑稱「洗極都仲有」力推值得買 網民爆笑：買咗成個保鮮盒家族

大大小小連蓋食物盒是日常家庭的廚房的必備之物，方便儲存不同食材或香料，以免變壞。以往IKEA宜家家居都不乏家居好用且抵買之物，不少出品曾獲得用家推介。最近，有港人入手一套$39.9的連蓋食物盒，她回家打開包裝後發現「堪比嘉頓雜餅」，拆開清潔時始發現一個笠住一個，「洗極都仲有，連蓋洗咗XX件嘢，皮都甩，不過好抵，值得買」。帖文引起網民熱議，笑指事主入手了整個保鮮盒家族，「IKEA版俄羅斯娃娃」。

IKEA宜家家居$39.9/套食物盒獲大讚 港人買一套竟變出XX盒笑稱「洗極都仲有」

IKEA宜家家居除了有各式各樣的傢俱之外，家居小物亦照顧到大家生活所需。最近有港人到IKEA打算入手食物盒作儲存五殼雜糧之用，她發現店內有一套$39.9的連蓋食物盒。由於多個食物盒收納成一個包裝，她有感價錢不太貴，所以未有看清楚產品介紹便購買。當事主回家後拆開包裝清洗食物盒時竟發現，「一個笠住一個，洗極都仲有」，原來她以$39.9入手17個食物盒，「連蓋洗咗34件嘢，皮都甩，不過好抵，值得買」，更以堪比嘉頓雜餅形容這套「洗極仲有」的連蓋食物盒。

根據IKEA官網顯示，一套PRUTA連蓋食物盒共17件套裝，適用於微波爐、冰箱以及洗碗機，建議用家於加熱時稍微打開盒蓋，以便排出蒸氣。惟食物盒為無密封設計，建議大家盛放湯等液體時，請切將容器放入袋內，以免液體漏出。

網民爆笑：買咗成個保鮮盒家族

帖文引起網民熱議，笑指事主入手了整個保鮮盒家族，「你買咗成個保鮮盒家族返屋企」、「mark低聖誕買嚟交換禮物」；亦有網民形容這套食物盒有如「IKEA版俄羅斯娃娃」，拆開一個還有一個。網友認為$40能獲得17個連蓋食物盒，「抵玩到爆炸」；有用家大讚整套食物盒「好用又抵用」，不同大小都實用，「裝乜都啱，用到而家得一個大盒條邊崩咗少少，但仲裝到嘢唔影響」。

雖然一整套食物盒甚為實用，但事主非常頭痛如何善用17個食物盒。有網友分享個人用法，表示大盒能收納孩子的文具、顏色筆，間尺等，「唔使冚蓋就咁放喺書枱面，橫放，特別容易搵嘢」；細盒能放置小飾物、耳環戒指等，中盒能放細件Lego，至於高身可放置叉電器、插蘇等小物件，「呢個絕對係IKEA其中一個underrated嘅產品」。

文:RY

資料及圖片來源:vialaviida@Threads