Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

IKEA宜家家居$39.9/套食物盒獲大讚 港人買一套竟變出XX盒 笑稱「洗極都仲有」力推值得買 網民爆笑：買咗成個保鮮盒家族

時尚購物
更新時間：15:17 2026-01-05 HKT
發佈時間：15:17 2026-01-05 HKT

大大小小連蓋食物盒是日常家庭的廚房的必備之物，方便儲存不同食材或香料，以免變壞。以往IKEA宜家家居都不乏家居好用且抵買之物，不少出品曾獲得用家推介。最近，有港人入手一套$39.9的連蓋食物盒，她回家打開包裝後發現「堪比嘉頓雜餅」，拆開清潔時始發現一個笠住一個，「洗極都仲有，連蓋洗咗XX件嘢，皮都甩，不過好抵，值得買」。帖文引起網民熱議，笑指事主入手了整個保鮮盒家族，「IKEA版俄羅斯娃娃」。

IKEA宜家家居$39.9/套食物盒獲大讚 港人買一套竟變出XX盒笑稱「洗極都仲有」

IKEA宜家家居除了有各式各樣的傢俱之外，家居小物亦照顧到大家生活所需。最近有港人到IKEA打算入手食物盒作儲存五殼雜糧之用，她發現店內有一套$39.9的連蓋食物盒。由於多個食物盒收納成一個包裝，她有感價錢不太貴，所以未有看清楚產品介紹便購買。當事主回家後拆開包裝清洗食物盒時竟發現，「一個笠住一個，洗極都仲有」，原來她以$39.9入手17個食物盒，「連蓋洗咗34件嘢，皮都甩，不過好抵，值得買」，更以堪比嘉頓雜餅形容這套「洗極仲有」的連蓋食物盒。

根據IKEA官網顯示，一套PRUTA連蓋食物盒共17件套裝，適用於微波爐、冰箱以及洗碗機，建議用家於加熱時稍微打開盒蓋，以便排出蒸氣。惟食物盒為無密封設計，建議大家盛放湯等液體時，請切將容器放入袋內，以免液體漏出。

網民爆笑：買咗成個保鮮盒家族

帖文引起網民熱議，笑指事主入手了整個保鮮盒家族，「你買咗成個保鮮盒家族返屋企」、「mark低聖誕買嚟交換禮物」；亦有網民形容這套食物盒有如「IKEA版俄羅斯娃娃」，拆開一個還有一個。網友認為$40能獲得17個連蓋食物盒，「抵玩到爆炸」；有用家大讚整套食物盒「好用又抵用」，不同大小都實用，「裝乜都啱，用到而家得一個大盒條邊崩咗少少，但仲裝到嘢唔影響」。

雖然一整套食物盒甚為實用，但事主非常頭痛如何善用17個食物盒。有網友分享個人用法，表示大盒能收納孩子的文具、顏色筆，間尺等，「唔使冚蓋就咁放喺書枱面，橫放，特別容易搵嘢」；細盒能放置小飾物、耳環戒指等，中盒能放細件Lego，至於高身可放置叉電器、插蘇等小物件，「呢個絕對係IKEA其中一個underrated嘅產品」。

文:RY
資料及圖片來源:vialaviida@Threads

延伸閱讀：IKEA全新茶記常餐 沙嗲牛/叉燒意配炒蛋多士$43起！黃梅醬巴斯克/雞蛋仔奶茶新地

 

 

 

 

最Hit
福建女吳某楨被人丟棄在柬埔寨街頭。
福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬
即時中國
7小時前
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB 子女一致反對 認高估自己：以為唔使咁辛苦
01:53
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
影視圈
9小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
9小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
17小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
2026-01-04 16:42 HKT
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
7小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
21小時前
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
影視圈
6小時前
新年1億六合彩金多寶 與澳洲同日1.5億攪珠撞冧把 4個字相同 網民看出玄機｜Juicy叮
新年1億六合彩金多寶 與澳洲同日1.5億攪珠撞冧把 4個字相同 網民看出玄機｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
影視圈
2026-01-04 10:00 HKT