百佳超市2026最新優惠！大派高達$166優惠券 門市網購都適用 買糧油雜貨/日用品

更新時間：16:54 2026-01-01 HKT
發佈時間：16:54 2026-01-01 HKT

百佳優惠｜新一年開始，不少市民都希望能夠精明消費，節省日常開支。連鎖超級市場百佳超級市場剛踏入2026年，立即推出「2026全城激賞」，為易賞錢App會員大派一系列門市及網購優惠券，門市最多減$26，網購更減高達$100，讓顧客慳得更多。

百佳超市最新「2026全城激賞」優惠！全線門市減最多$26

連鎖超級市場百佳即日起至1月31日推出全新的「2026全城激賞」優惠，易賞錢App會員於全線百佳、FUSION、TASTE、food le parc或GREAT FOOD HALL門市分店，單次消費滿$100即可減$6。如單次消費金額達$360或以上，折扣更高達$20。無論是選購新鮮蔬果、急凍肉類，還是糧油雜貨、應節糖果小食，都可盡享著數。

 

網購送貨自取都有折 減最多$100+免運費

對於追求方便快捷的都市人來說，百佳網上商店「PNS網購」提供的優惠同樣吸引。在一月期間，PNS網購平台推出多項優惠，滿足不同顧客的需要。

1. 網購送貨服務

於PNS網購平台落單並選擇送貨服務，買滿$500並輸入優惠碼「JANHD1」，即可享92折優惠，最高可節省$100。即使消費未滿$500，只要買滿$350，亦可輸入「JANFREE1」享用免費送貨服務，節省運費。

2. 網購店取服務：

顧客如想享受網購的便利，同時節省等候送貨的時間，可選擇網購店取服務。訂單滿$250，輸入優惠碼「JANCNC1」，即可減$20。

3. 快趣送服務：

如選用即買即送貨的「快趣送」服務，亦有優惠。訂單滿$250，輸入「JANHDE1」同樣可減$20，新鮮食材及日用品火速送到府上。

 

如何優惠領取及使用？

易賞錢App會員如要享用以上優惠，方法非常簡單。顧客只需下載及登入「易賞錢」手機App，打開百佳的「月月賞」專頁並領取心儀的電子優惠券。如在門市使用，付款前在App內的會員二維碼頁面向上滑動，揀選「門市優惠券」，再向收銀員展示該優惠券的二維碼即可。而在網上使用的話，在PNS網購平台結帳時，於指定欄目輸入對應的優惠碼，系統便會自動計算折扣。

百佳超市「2026全城激賞」優惠

  • 適用日期：即日起至1月31日
  • 適用優惠平台：全線百佳、FUSION、TASTE、food le parc或GREAT FOOD HALL門市分店；PNS網購（送貨／店取／快趣送）
  • 官方詳情：＞＞按此查看＜＜
  • 備註：所有優惠受條款及細則約束，詳情請參閱官方公布

 

資料來源︰香港百佳超級市場

