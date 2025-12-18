萬寧全場無門檻88折 一日限定快閃優惠 指定產品再送$50現金券

年底聖誕購物旺季，萬寧推出壓軸全場88折優惠，無需任何消費門檻，即可享全線產品折扣，包括保健、個人護理、護膚及嬰兒用品等，都能以更實惠價格入手，適合囤貨或選購節日禮物。

萬寧一日限定快閃優惠 12.19全場無門檻88折

萬寧買指定產品送$50現金券

萬寧將於明日（12月19日）推出全場無門檻88折優惠，涵蓋店內及網店所有貨品，讓消費者在年尾輕鬆掃平貨，無論是個人護理用品，健康保健品，還是日常護膚系列，都能享受到實質折扣。此外，萬寧還針對護膚品類別提供額外驚喜，任何護膚產品消費滿$150，即可獲贈$50萬寧現金優惠券。

除了88折優惠外，部分產品更享有折上折優惠，重點推介幸福速效傷風素36片買2件85折，折實價平均 $108.5/件；惠氏智營高兒童營養補充品850克85折，折實價$254.1/件；沙龍級白髮染髮乳／泡沫（各款）買第2件半價，折實價平均$59.7/件；AVEENO天然燕麥高效舒緩沐浴露1000毫升折實價$96/件，買滿$199加送供應商$15現金券2張。

萬寧全場88折優惠

適用日期：僅限2025年12月19日一天

適用分店：香港及澳門萬寧門市（澳門分店不包括藥行售賣藥物）

萬寧官方網店：>>按此<<，付款時輸入優惠碼「25DECHH」享88折。

備註：此優惠不適用於購買萬寧禮劵、初生配方嬰兒奶粉、處方藥物、出位價產品及換購價產品、無折扣貨品、會員積分及印花活動換購品、塑膠購物袋徵費、易辦事EasyCash提款及八達通增值服務／澳門通加值服務及每張訂單之運費。

