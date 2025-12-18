Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

百佳/屈臣氏/豐澤長者優惠！樂悠咭專享慳足$110 食品/護理用品/健康/保暖用品都有得減

更新時間：12:28 2025-12-18 HKT
發佈時間：12:28 2025-12-18 HKT

樂悠咭易賞錢優惠｜長者注意，易賞錢（MoneyBack）又再推出老友記專享優惠。只要將樂悠咭綁定易賞錢會員，於指定期間內於百佳、屈臣氏及豐澤購物，即可享有總值$110的折扣優惠。購買食品、護理用品、健康及保暖用品都有得減，讓大家在日常購物時慳得更多！

樂悠咭百佳優惠 精選罐頭食品滿$50減$5

樂悠咭百佳優惠 精選罐頭食品滿$50減$5
樂悠咭百佳優惠 精選罐頭食品滿$50減$5

百佳超級市場一直提供多元化的貨品選擇，深受家庭顧客歡迎。由2025年12月18日至12月30日（12月24日除外），凡於百佳旗下超市（包括FUSION、TASTE、FOOD PARC及GREAT FOOD HALL）購買罐頭食品滿$50，並以樂悠咭全數付款，即可享有$5折扣。

是次優惠涵蓋多款罐頭食品，例如豆豉鯪魚、午餐肉、粟米粒等，都是家中必備的儲糧之選。豆豉鯪魚香氣濃郁，佐飯一流；午餐肉則可用於炮製港式茶餐，如餐蛋麵或餐蛋治，滋味無窮。優惠不包括甜品、涼粉、龜苓膏和寵物食品，大家在選購時要多加留意。

屈臣氏樂悠咭優惠 紙巾/護理用品滿$50減$5

屈臣氏樂悠咭優惠 紙巾/護理用品滿$50減$5
屈臣氏樂悠咭優惠 紙巾/護理用品滿$50減$5

個人護理用品及健康產品連鎖店屈臣氏，其自家品牌一直以價廉物美見稱。由2025年12月18日至12月30日（12月24日除外），樂悠咭持有人於屈臣氏購買自家品牌個人護理產品（包括紙品）滿$50，並以樂悠咭全數付款，同樣可享$5折扣。

屈臣氏自家品牌產品種類繁多，由洗髮水、沐浴露、潤膚霜以至紙巾、濕紙巾等一應俱全，全面照顧你的個人護理需要。趁着今次優惠，不妨大手入貨，為家居添置各種日用品。

豐澤樂悠咭優惠 健康監測/保暖用品滿$1500減$100

豐澤樂悠咭優惠 健康監測/保暖用品滿$1500減$100
豐澤樂悠咭優惠 健康監測/保暖用品滿$1500減$100

天氣轉涼，是時候添置保暖電器。由2025年12月18日至12月30日（12月24日除外），於豐澤購買健康監測用品、電暖氈及保暖用品滿$1500，即可減$100。

健康監測用品如血壓計、血糖機等，有助長者隨時了解自己的身體狀況；而電暖氈及各款保暖用品，則可在寒冬中帶來溫暖。優惠不適用於小米、樂聲牌、KDK、三菱及KUSATSU之產品，選購前請向店員查詢。

樂悠咭易賞錢優惠優惠詳情

  • 推廣期： 2025年12月18日至12月30日（12月24日除外）

優惠詳情：

  • 百佳： 購買罐頭食品滿$50，即減$5。

  • 屈臣氏： 購買自家品牌個人護理產品（包括紙品）滿$50，即減$5。

  • 豐澤： 購買健康監測用品、電暖氈及保暖用品滿$1500，即減$100。

條款及細則：

  • 顧客須為「易賞錢」App會員。

  • 百佳及屈臣氏優惠需以樂悠咭全數付款。

  • 百佳及屈臣氏優惠逢星期四至下星期二各限使用一次。

  • 豐澤優惠於期內限使用一次。

  • 優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

 

 

同場加映：連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享

 

 

