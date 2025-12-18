麗思卡爾頓酒店Café 103 維港海景自助餐買二送二！$351起歎火雞/龍蝦/生蠔/Gelato

香港麗思卡爾頓酒店103樓的Café 103，以壯麗維多利亞港景及精緻國際自助餐聞名，長期深受本地及遊客喜愛。Café 103現推出聖誕限定快閃優惠，自助午餐買二送二，人均低至$351起，絕對是節慶聚會的超值選擇。

麗思卡爾頓酒店自助餐買二送二優惠！$351起歎火雞/龍蝦/生蠔/Gelato

Café 103的自助午餐以豐富多樣的國際佳餚著稱，匯聚新鮮海鮮、精選熱盤及甜品，讓食客在高空美景中盡情享用。適逢聖誕佳節，餐廳推出多款應節菜式，包括招牌慢烤火雞配酸甜紅莓醬，肉質嫩滑多汁，充滿傳統節日風味；此外還有輪流供應的頂級烤肉，口感香脆誘人。豐盛海鮮區同樣亮眼，提供新鮮龍蝦及雪蟹腳，鮮甜彈牙，令人回味無窮。

逢星期六及星期日，Café 103的自助午餐特別增添多款新鮮生蠔，蠔味濃郁鮮美，搭配檸檬或特色醬汁更添風味。甜品區則供應正宗意式雪糕Gelato，口感細膩絲滑，多種經典及節日限定口味供選擇，為豐盛餐膳畫上完美句點。這些限定元素令週末自助午餐更具吸引力，適合家庭或朋友聚會。

Café 103 的節慶盛宴由即日起至12月31日期間供應，自助午餐快閃買二送二優惠，四位只需$1,404，人均低至$351/位，讓食客能以超值價格，伴隨維港璀璨景致歡度佳節。

麗思卡爾頓酒店自助餐優惠詳情