港島香格里拉大酒店自助餐買二送一！低至$365起歎火雞/羊架/龍蝦/和牛/鴨肝/枝竹羊腩煲　

五星級酒店自助餐向來是港人最愛，當中港島香格里拉大酒店的cafe TOO以其高品質美食和舒適環境，一直深受食客歡迎。餐廳最近與旅遊體驗預訂平台KKday合作，推出震撼的「雙12」年終優惠，當中包括萬眾期待的自助餐買二送一，折後人均消費低至$365起，絕對是親朋好友歡聚慶祝的頂級選擇。

港島香格里拉大酒店cafe TOO 聖誕自助餐歎火雞/美酒

為迎接普天同慶的聖誕佳節，cafe TOO在12月份悉心準備了「傳統滋味聖誕」主題自助餐。場內設有十個即席烹調站，為食客呈獻琳瑯滿目的節日佳餚。焦點推介必然是烤製得香嫩多汁的傳統聖誕火雞和惹味的烤羊架。晚市更限定供應蒜蓉蒸龍蝦，龍蝦肉質彈牙，蒜香撲鼻；而芝士控則不能錯過藍芝士青口，風味濃郁獨特。其他精緻菜式還包括嫩滑的海鱸魚柳配三文魚子香檳汁、滋補的牛肝菌鮑魚燉雞湯、暖身的枝竹羊腩煲等，讓您沉醉於濃厚的節日氣氛之中。

一月限定！「大澳漁鄉風味」地道美食巡禮

踏入一月份，cafe TOO將會換上「大澳漁鄉風味美饌」主題，帶領食客展開一場尋味大澳的地道美食之旅。團隊嚴選大澳特色食材入饌，炮製出一系列充滿漁村風味的佳餚。午市限定的大澳蝦雞餅，外脆內軟，蝦味香濃。而大澳漁鄉花蟹籠仔飯更是必食之選，米飯吸收了花蟹的精華，鮮甜無比。此外，充滿懷舊風味的大澳馬友蒸肉餅、惹味的椒鹽瀨尿蝦及客家黃酒蒸海鱸等，都展現了最地道的香港味道。至於晚餐時段，更會升級加推鐵板和牛鴨肝及清蒸龍蝦，讓您的味蕾體驗極致奢華。

餐廳地址： 香港中區法院道太古廣場港島香格里la 7樓 cafe TOO

優惠預訂期： 2025年12月18日中午12:00至12月24日晚上11:59

適用日期： 2025年12月19日至2026年2月5日

【買2送1】自助午餐「大澳漁鄉風味美饌」 星期一至五：$1,215/3位 (人均$405) 使用優惠碼「ISL120」後：$1,095/3位 (人均$365)

【買2送1】自助晚餐「傳統滋味聖誕」 $1,953/3位 (人均$651)

【買2送1】自助晚餐「大澳漁鄉風味美饌」 星期一至四：$1,953/3位 (人均$651) 使用優惠碼「ISL120」後：$1,833/3位 (人均$611)

【第二位半價】自助午餐「大澳漁鄉風味美饌」 星期一至五：$898/2位 (人均$449) 使用優惠碼「ISL120」後：$772/2位 (人均$389)

【第二位半價】自助晚餐「傳統滋味聖誕」 $1,442/2位 (人均$721)

【第二位半價】自助晚餐「大澳漁鄉風味美饌」 星期一至四：$1,442/2位 (人均$721) 使用優惠碼「ISL120」後：$1,322/2位 (人均$661)



*所有價格已包括原價加一服務費。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱預訂網站。