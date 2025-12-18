惠康4大限時優惠！銅鑼灣新店開幕 全場9折/$1酥皮撻/$38三餸飯

銅鑼灣惠康超市優惠｜銅鑼灣的居民和上班族注意，惠康超市以全新面貌在銅鑼灣核心地段矚目登場，為慶祝新店開幕，由2025年12月19日起一連三日推出四大驚喜優惠，包括全場九折、人氣蛋撻$1換購、震撼價$38三餸飯等，絕對是掃貨儲糧的好時機！

銅鑼灣惠康開幕優惠 滿額即享全單9折

為慶祝銅鑼灣分店以全新形象示人，惠康推出一連串限時優惠。由12月19日至21日，顧客只要單次消費滿$188，即可享受全單9折的折扣，是大量入貨的最佳時機。

另外，店內的烘焙專櫃亦有驚喜，凡買滿$30，就能以$1超值價換購一件新鮮出爐的千層酥皮撻，每日限量，售完即止。喜歡日本水果的顧客，則不能錯過$99一盒（2包裝）的熊本縣熊紅士多啤梨，果肉香甜多汁，香氣濃郁。同時，新紀元特濃雞蛋也以$30的優惠價發售，絕對是居家必備。

$38限時升級三餸飯 上班族美食天堂

全面升級的「即食美食區」絕對是新店一大亮點，提供超過500款即食選項，成為區內上班族的午餐新據點。最吸引的莫過於開幕限定的$38兩餸飯即時升級三餸飯優惠，即日至1月1日，顧客可以從超過18款每日更換的亞洲風味菜式中，挑選三款心水餸菜，例如酸甜開胃的西檸雞、惹味的櫻花蝦蝦醬炒粉絲等，每日配搭都充滿新鮮感。

除了兩餸飯，熟食區更在下午三時後推出多款鑊氣小炒，包括港人最愛的避風塘炒蟹和椒鹽瀨尿蝦，還有暖身的羊肉煲、香草燒春雞等，選擇應有盡有。

銅鑼灣超市新面貌 增設手信街/清酒專區

新店另一特色是引入了多個全新專區，讓顧客一站式購遍環球美食。其中「手信街」匯聚了多個知名品牌，包括台灣的微熱山丘鳳梨酥、新加坡的美珍香肉乾、香港本地的尊玥蛋卷和永樂麵廠，讓您隨時能買到旅遊伴手禮。

烘焙區則首度引入人氣品牌Passione，帶來多款精緻甜點及歐陸麵包。愛酒之人則可在全新的酒窖區和日本清酒專區，找到數百款來自世界各地的佳釀，從紅白餐酒、香檳到特色清酒、手工啤酒，應有盡有。同時，店內亦設有日本直送的肉類專櫃和每日新鮮運到的海鮮區，保證食材品質新鮮。

惠康銅鑼灣分店開幕優惠

地點： 惠康銅鑼灣分店

開幕優惠期： 2025年12月19日至12月21日（部分優惠除外）

優惠一覽：

全場折扣： 消費滿$188即享9折。

$1換購： 於烘焙專櫃消費滿$30，可以$1換購千層酥皮撻一件。

三餸飯優惠： $38即可享用三餸飯（優惠期至2026年1月1日）。

精選產品特價： $30/盒 新紀元特濃雞蛋（每日上午10時至下午5時限量發售）。 $99/盒（2包裝）日本熊本縣熊紅士多啤梨。 澳洲穀飼斧頭牛扒1公斤買一送一，平均每件$299.5。 購買紅白餐酒滿$300或香檳/氣泡酒滿6支，可享85折。



所有優惠受條款及細則約束，詳情請向店內職員查詢。