LOG-ON一連三日全場8折！門市/網店同步勁減 聖誕禮物/精品/藥妝/手袋都有折

LOG-ON作為香港人氣生活創意雜貨品牌，以豐富多樣的文具、家居小物及節日限定商品聞名，深受年輕人喜愛。每逢節日，LOG-ON都會帶來充滿驚喜的選品，成為聖誕禮物首選目的地。這次聖誕，LOG-ON推出3日限定8折優惠，讓消費者以超值價格入手心儀禮品，絕對是節日購物不可錯過的機會。

LOG-ON聖誕快閃 全場8折優惠！門市/網店一連三日同步勁減

聖誕禮物/精品/藥妝/手袋都有折

即日起至12月14日（日），LOG-ON特別推出聖誕購物優惠活動，只要單次購物滿$300，即可享有全單8折優惠。聖誕佳節即將來臨，LOG-ON已推出多款主題精品及禮物選擇，包括聖誕賀卡、節慶裝飾品，以及各項精品，這項限時優惠讓聖誕禮物採購變得更划算，無論是交換禮物還是自用獎勵，都能輕鬆省下開支。

LOG-ON店內還陳列大量藥妝、手袋及卡通人物精品，如Chiikawa、LuLu豬、Mofusand、迪士尼、Sanrio等熱門角色周邊，從可愛毛絨玩具、模型，到實用生活小物，一站式滿足不同需求。

LOG-ON聖誕8折優惠

優惠期間：2025年12月12日至12月14日

優惠內容：單次購物滿$300港元即享全單8折

適用範圍：LOG-ON全線香港門市及官方網店

備註：優惠受條款及細則約束，部分指定貨品除外

資料來源：LOG-ON official page