LOG-ON一連三日全場8折！門市/網店同步勁減 聖誕禮物/精品/藥妝/手袋都有折
更新時間：16:22 2025-12-12 HKT
發佈時間：16:22 2025-12-12 HKT
發佈時間：16:22 2025-12-12 HKT
LOG-ON作為香港人氣生活創意雜貨品牌，以豐富多樣的文具、家居小物及節日限定商品聞名，深受年輕人喜愛。每逢節日，LOG-ON都會帶來充滿驚喜的選品，成為聖誕禮物首選目的地。這次聖誕，LOG-ON推出3日限定8折優惠，讓消費者以超值價格入手心儀禮品，絕對是節日購物不可錯過的機會。
LOG-ON聖誕快閃 全場8折優惠！門市/網店一連三日同步勁減
聖誕禮物/精品/藥妝/手袋都有折
即日起至12月14日（日），LOG-ON特別推出聖誕購物優惠活動，只要單次購物滿$300，即可享有全單8折優惠。聖誕佳節即將來臨，LOG-ON已推出多款主題精品及禮物選擇，包括聖誕賀卡、節慶裝飾品，以及各項精品，這項限時優惠讓聖誕禮物採購變得更划算，無論是交換禮物還是自用獎勵，都能輕鬆省下開支。
LOG-ON店內還陳列大量藥妝、手袋及卡通人物精品，如Chiikawa、LuLu豬、Mofusand、迪士尼、Sanrio等熱門角色周邊，從可愛毛絨玩具、模型，到實用生活小物，一站式滿足不同需求。
LOG-ON聖誕8折優惠
- 優惠期間：2025年12月12日至12月14日
- 優惠內容：單次購物滿$300港元即享全單8折
- 適用範圍：LOG-ON全線香港門市及官方網店
- 備註：優惠受條款及細則約束，部分指定貨品除外
資料來源：LOG-ON official page
同場加映：惠康超市全場88折！一連兩日滿額即減 花生油/雞湯/金鳳米/冰鮮雞勁減兼送贈品
最Hit
馬會支持國際論壇 維護體育廉潔公正
2025-12-11 09:00 HKT
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
2025-12-11 13:37 HKT
古天樂宣萱史上最親密接觸 霸總緊攬宣萱一反應甜度破表 篤敏感部位超越友誼關係
2025-12-11 16:30 HKT
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
2025-12-11 17:00 HKT